Старая Райчиха получила качественную связь «МегаФона»

Для более 300 жителей села Старая Райчиха в Бурейском округе стала доступна мобильная связь «МегаФона». При поддержке регионального министерства цифрового развития и связи оператор запустил здесь базовую станцию четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

LTE в Старой Райчихе было подключено в рамках федеральной программы «Скидка за спектр» — она поддерживает расширение зоны 4G и обеспечивает цифровую доступность для жителей небольших удаленных поселений. Инженеры «МегаФона» смонтировали базовую станцию, которая работает в нескольких частотных диапазонах. Это обеспечивает полное покрытие территории села и скорость передачи данных до 30 Мбит/с.

«В Старой Райчихе абонентам теперь доступен не только высокоскоростной мобильный интернет в сети 4G, но и голосовые вызовы по технологии VoLTE, когда, не прерывая разговора, можно отправить сообщение в мессенджерах или найти нужную информацию в браузере. Село находится рядом с региональной трассой, которая связывает поселения района с областным центром, поэтому воспользоваться современной связью смогут автомобилисты и пассажиры междугородних автобусов», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

«Благодаря госудаственным программам мы ускоряем процесс цифровизации небольших поселений в Приамурье. «Скидка за спектр» дает возможность включить LTE-связь в селах, где проживает всего несколько сотен человек, а телеком-оператор, в свою очередь, получает благоприятные условия для развития современной связи в регионе. Появление 4G для сельчан существенно упрощает решение многих вопросов. Появляется возможность, не выезжая в областной центр, пользоваться государственными цифровыми сервисами, услугами телемедицины или маркеплейсами, чтобы подготовить школьников к новому учебному году», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

Ранее в рамках программы «Скидка за спектр» «МегаФон» запустил новую базовую станцию в селе Виноградовка Бурейского округа. В селе проживает около 500 человек.

