Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Интернет-скорости выросли почти для 30 тыс. жителей Амурской области

Скорость мобильного интернета выросла для 30 тыс. жителей Амурской области. «Мегафон» выполнил программу рефарминга в Райчихинске, пгт Прогресс и селе Новокиевский Увал. Модернизация позволила улучшить качество связи и мобильного интернета в этих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора перевели базовые станции, работающие в среднем частотном слое, на технологию 4G. Это обеспечило уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания абонентов оператора с учетом прогнозируемой нагрузки.

Пользователи могут на комфортных интернет-скоростях обращаться за государственными электронными услугами, заходить на образовательные онлайн-площадки и пересылать видео и фото в мессенджерах. После обновления телеком-оборудования средняя скорость передачи данных в Прогрессе, Райчихинске и Новокиевском Увале составляет более 15 Мбит/с.

«Статистика показывает, что ежегодно абонентский трафик увеличивается. Например, в Прогрессе и Райчихинске за год мобильный трафик в среднем вырос на 27%. Программа рефарминга позволяет увеличивать емкость сети в условиях высокой пользовательской нагрузки. Мы используем существующий технический потенциал и в короткие сроки улучшаем качество связи для абонентов», - сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Развитие мобильной связи – важное условие комфортного проживания в населенных пунктах Амурской области. Качественная связь делает проще жизнь населения в городах и поселках, удаленных от Благовещенска. Доступность мобильного интернета позволяет расширять линейку электронных государственных услуг, помогает повышать образование, получать медицинские услуги – пользоваться ресурсами, доступными для жителей областного центра», - отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех»
ИТ в госсекторе

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мегабит не хватило на всех. Мобильный интернет в регионах деградирует, потому что хорошее «железо» увезли в Москву

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег

Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины

Операторам в 10 раз поднимут цены за LTE-частоты, альтернатив которым нет. Возможно подорожание связи

К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще