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«Мегафон» модернизировал связь 4G в Новокиевском Увале Амурской области

Специалисты «Мегафона» запустили дополнительные слои LTE на базовых станциях, обеспечивающих связь четвертого поколения в Новокиевском Увале Амурской области.

Проведенные работы расширили устойчивую зону покрытия 4G на территории села и позволили абонентам пользоваться мобильной связью внутри помещений без потери качества сигнала. Сейчас средняя скорость мобильного интернета в Новокиевском Увале составляет 20 Мбит/с.

Благодаря этому жители могут в полной мере использовать возможности своих цифровых гаджетов – смотреть фильмы в интернет-кинотеатрах в высоком разрешении, отправлять большие объемы информации даже в период пиковых нагрузок на сеть. Также сельчанам стали более доступны современные технологии звонков VoLTE, которые совершаются в сети 4G и обеспечивают кристально чистый звук и мгновенное соединение.

«В этом году мы уже модернизовали порядка 20 базовых станций и улучшили голосовую связь в 15 населенных пунктах области. Такие инвестиции в развитие телеком-инфраструктуры региона помогают амурчанам быстрее решать рабочие и бытовые задачи и проводить свободное время с большим комфортом и разнообразием. Мы видим, что сельчане с каждым днем все более активно используют цифровые возможности, которые дает стабильный скоростной интернет», – сказал директор «Мегафона» в Амурской области Максим Дудкин.

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«Развитие и улучшение качества мобильной связи – стратегически важное направление для региона. Модернизация связи в Амурской области обеспечивает равные цифровые возможности для пользователей областного центра и отдаленных населенных пунктов. Амурчане активно используют мобильный интернет как для развлечений, так и для решения социально значимых вопросов», – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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