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Forward Forward Telecom Форвард Телеком Forward Technologies Форвард Текнолоджис

Forward - Forward Telecom - Форвард Телеком - Forward Technologies - Форвард Текнолоджис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 2 019 973 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 2 019 973 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 019 973 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.03.2026 РБК расширил количество предлагаемых клиентам подписок на базе решения Forward 1
04.09.2025 Платформа Forward MVNO обеспечила полную поддержку независимого арбитража в MNP для виртуальных операторов 1
14.07.2025 В России на базе Forward MVNO запущен новый мобильный оператор 1
10.07.2025 Более 500 тысяч абонентов подключилось к операторам работающим на платформе Forward MVNO с начала 2025 года 1
25.01.2019 Ivi автоматизировал работу с партнерами с помощью PRMSaaS 1
19.11.2018 Forward Telecom анонсировал инструмент для автоматизации маркетинга и продаж в режиме реального времени 1
15.12.2017 В России выпущена первая облачная PRM-система для среднего и малого бизнеса 2
08.04.2010 «Акадо-Столица» запускает новую биллинговую систему 1
21.05.2008 23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком-компаний» 1
15.05.2008 23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком компаний» 1
28.04.2008 23 мая состоится конференция «Новый уровень зрелости OSS/BSS для российских телеком компаний» 1
14.09.2007 28 сентября откроется конференция в области OSS/BSS 1
07.09.2007 28 сентября откроется конференция в области OSS/BSS 1
23.08.2007 OSS/BSS-системы в телеком-бизнесе: конференция Naumen в Москве 1
17.03.2003 "Форвард Текнолоджис" начинает выпуск графических станций на базе Intel Xeon 1
03.10.2002 Intel: IDF в Москве удался 1
08.10.2001 Поставщики систем хранения данных объединились в Ассоциацию "Инфосан" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Forward и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 6
Naumen - Наумен 752 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Intel Corporation 12811 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Сибител 3 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Rover - RoverComputers 423 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
Storus - Сторус 36 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Nvidia Corp 4002 1
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества - Московский Дворец пионеров 1 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Infosan Storage Association 2 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 9
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 46 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
MarTech - RTM- Real Time Marketing 10 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 95 1
Naumen Telecom 8 3
Forward Telecom MVNO - Forward Telecom MVNE 6 3
Альфа-Мобайл 87 2
Forward Telecom PRM - Forward Telecom Partner Relationship Management 3 2
Forward Telecom RTM - Real Time Marketing 1 1
Forward Telecom eShop 1 1
Forward Telecom PC 1 1
Forward Telecom CRM 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Intel Server Management 12 1
Forward Telecom Billing 4 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Макаров Владимир 78 3
Сапрыкин Сергей 2 2
Терехов Антон 9 1
Замуруев Сергей 1 1
Исаенко Максим 1 1
Солодин Александр 2 1
Сысоев Максим 5 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Украина 7928 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Пропаганда и агитация 198 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Infosan 75 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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