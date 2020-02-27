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«Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, выпустила новую версию своего самого тиражируемого решения для сбора отчетности – «Своды» 4.0.

Отличительной чертой новой версии является переход на .NET Core 3.1, который позволяет работать с различными операционными системами на web-серверах приложений, в том числе, и на операционных системах на основе ядра Linux. Также поддерживается работы платформы на операционной системе Astra Linux Common Edition , в связи с импортозамещением это является большим преимуществом решения.

Начиная с этой версии платформы, используется новый формат настройки ролевой модели, он позволяет более детально настраивать разрешения для ролей, создавать новые на основе существующих, а также упрощает работу администратора.

В новой версии решения отказались от использования классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР), на смену ему пришла федеральная информационная адресная система (ФИАС). Для упрощения работы администраторов была добавлена автоматическая загрузка данных напрямую из базы данных ФИАС. Загрузка доступна как полном размере, так и в рамках последнего обновления. Так как Система является не только самой тиражируемой, но одной из самых долго существующих на рынке, стала необходима новая функция - разделение базы на архивную и актуальную. А также система начала поддерживать хранение данных на файл-сервере, этот функционал позволяет уменьшить размеры баз данных для тех, кому нужно хранить большое количество документов в системе.

«Одной из главных целей на 2020 год мы видим для себя перевод в «облако» дизайнера отчетных форм, что снизит требования к пользователю для разработки новых форм и существенно упростит их создание. Также ключевой задачей является полная переработка интерфейса, что сделает привычные «Своды» более удобными и привлекательными для наших пользователей», - отметил заместитель генерального директора Анатолий Младшев.



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