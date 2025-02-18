Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Многие новоиспеченные программисты оказались не способны писать код без помощи нейросетей. Если их более опытные коллеги способны справляться самостоятельно, но джуны впали в зависимость от ИИ-ассистентов и не могут работать без них.

Перманентная поддержка

Опытные программисты обрушились с критикой на джунов за то, что те оказались неспособны писать код самостоятельно, без помощи нейросетей. Разработчик Наманьяйа Гоэль (Namanyay Goel), который, по его словам, пишет софт с 13 лет, утверждает, что молодое поколение разработчиков создают ПО исключительно при поддержке искусственного интеллекта. «Новые начинающие программисты на самом деле не умеют писать код», – написал Гоэль в своем блоге (New junior developers can’t actually code).

Гоэль решил высказаться на эту тему в своем личном блоге. Он утверждает, что буквально каждый программист начального уровня, которые есть в его окружении, уже не представляют свою работу без виртуальных ассистентов, будь то ChatGPT за авторством OpenAI, Copilot корпорации Microsoft или любой другой сервис подобного рода.

«Мы находимся в странной точке перегиба в разработке ПО. У каждого младшего разработчика, с которым я общаюсь, Copilot, Claude или GPT работают 24/7. Они поставляют код быстрее, чем когда-либо. Но когда я копаю глубже в их понимании того, что они поставляют, Вот тут-то все и начинает вызывать беспокойство», – написал Гоэль.

FreePik Генерировать код легче, чем писать его

Отметим, что это общемировая проблема, и Россию она стороной не обошла. В сентябре 2024 г. CNews писал, что отечественные программисты начали терять профессиональные навыки, постоянно обращаясь к искусственному интеллекту, и их уровень знаний стал снижаться.

Пояснить за переменную

Гоэль заявил, что нейросети значительно улучшили производительность труда младших сотрудников, но при этом не сделали их умнее. По его словам, с одной стороны, они выдают код бешеными темпами, с другой, не в состоянии объяснить, почему тот или иной кусок этого кода, на самом деле сгенерированный нейросетью, реализован именно так, а не как-нибудь иначе. При этом Гоэль не отрицает, что поставляемый джунами код, созданный искусственным интеллектом, работает.

«Основополагающие знания, которые раньше приходили в результате борьбы с проблемами, просто отсутствуют, – сетует Гоэль. – Мы обмениваем глубокое понимание на быстрые решения, и хотя в данный момент это кажется прекрасным, позже нам придется за это заплатить».

Страдают все

«Недавно я понял, что появилось целое поколение новых программистов, которые даже не знают, что такое StackOverflow», – добавил Гоэль. StackOverflow – это самый известный в мире сайт для программистов, где они общаются, делятся опытом с коллегами и задают вопросы, связанные с написанием кода. Он существует более 20 лет, и в начале 2025 г. он оказался на грани закрытия.

Причина – все те же нейросети. CNews писал, что программисты все реже ищут помощи на StackOverflow. Коллег им заменяет искусственный интеллект, который помогает в решении проблемы гораздо быстрее и далеко не всегда хуже.

Живое виртуальное общение

В своем блоге Гоэль привел в пример собственный запрос на StackOverflow 12-летней давности. На него в мельчайших подробностях ответил очень опытный программист. «На мой первоначальный вопрос он, конечно, предостави исчерпывающий ответ, но не остановился на этом. Я узнал так много новых фактов, о существовании некоторых из них я даже не подозревал, а о других даже не хотел знать, но теперь они навсегда запечатлелись в моем мозгу», – написал Гоэль.

Также в контексте восхваления StackOverflow он отметил, что лучший способ обучения – чтение обсуждений опытных разработчиков по нужной теме. «Искусственный интеллект дает вам ответы, но полученные вами знания поверхностны. Со StackOverflow вам приходилось читать множество экспертных обсуждений, чтобы получить полную картину. Это было медленнее, но в итоге вы понимали не только то, что это работает, но и почему это работает», – отметил разработчик.

Создатель проблемы

Важно отметить, что Гоэль сам разрабатывает различное ПО для взаимодействия с искусственным интеллектом, а также у него есть собственная нейросеть. «Я не пытаюсь быть тем парнем, который жалуется на «современных детей». Я использую инструменты ИИ ежедневно. Я буквально создаю один из них. Но мы должны быть честны относительно того, чем мы жертвуем ради этого удобства», – сказал он.

Также он привел в пример сразу всех величайщих программистов из эпохи, когда нейросетей не было, а интернет был на начальной стадии развития. «Подумайте о каждом известном вам великом разработчике. Неужели они добились этого, копируя решения? Нет, они добились этого, глубоко понимая системы и понимая мыслительные процессы других разработчиков. Это именно то, что мы теряем», – отметил Гоэль.

Что же делать

Гоэль не предлагает полностью отказаться от использования нейросетей в программировании – вместо этого он советует поменять принцип их использования. Его идея заключается в том, чтобы глубже вникать в ответы искусственного интеллекта.

Гоэль посоветовал после получения ответа нейросети идти с ним в сообщества программистов и задавать там вопрос, почему виртуальный разум выдал именно такое решение. Обращаться с этими вопросами он предложил в сервисах Reddit, Discord (заблокирован в России), Mastodon и др. «Проводите обзоры кода по-другому. Вместо того чтобы просто проверять, работает ли код, начните разговор с вашей командой. Какие еще подходы они рассматривали? Почему они выбрали именно этот? Сделайте понимание процесса таким же важным, как и конечный результат», – подытожил Гоэль.