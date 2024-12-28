Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд

Компания Bell Integrator (ГК Softline) принимает участие в создании отечественной системы управления проектами для ИТ-команд. Новый продукт, разработанный командой российской телекоммуникационной компании при участии специалистов Bell Integrator, станет полноценным аналогом решений Jira, Confluence и Trello ушедшей из России западной компании Atlassian. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новая платформа для программистов покроет собой полный спектр задач управления процессами предприятия: от портфельного и проектного управления до организации работы с задачами, от систем управления знаниями до учета трудозатрат, от управления спринтами до контроля кода. Ее цель – кардинально упростить создание ПО на всех этапах цикла разработки, включая бизнес-анализ, проектирование, тестирование и создание документации. Встроенный в систему искусственный интеллект позволит сократить временные затраты на разработку на 70%.

В рамках проекта команда Bell Integrator совместно с разработчиком создавала систему управления проектами и ее упрощенной версией – планировщиком задач, заточенным под небольшие проекты и функционально являющейся аналогом сервиса Trello — канбан-доски, где задачи организованы в виде карточек, которые можно перемещать между колонками. Специалисты компании совместно с командой разработчиков заказчика объединили возможности Jira и Confluence, тем самым обеспечив полный жизненный цикл создания ИТ-продуктов от идеи до выхода на рынок.

Созданная часть платформы уже помогает планировать задачи, отслеживать их выполнение, проводить тестирование и контролировать прогресс проекта в режиме реального времени. Отличительной особенностью данного решения является его универсальность: оно может быть использована как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продукта, руководителями проектов в различных областях. Интерфейсы отечественных продуктов максимально похожи на интерфейсы Jira и Confluence, что упрощает переход с ушедших с российского рынка инструментов на новые.

«Задача, которую мы общими усилиями решали, была достаточно нетривиальная – можно назвать это «реверс-инжиниринг». Ведь JIRA – это продукт со своими нюансами, который постоянно улучшался. Однако разработчики продукта и наша команда, работая вместе, смогли импортозаместить привычный и неотъемлемый инструмент каждого разработчика, ИТ-менеджера и т.д. Пока система представлена только в серверной версии, но в будущем будет создано ее облачное решение. Работа над проектом продолжается», – отметил Александр Либес, директор по развитию бизнеса компании Bell Integrator.