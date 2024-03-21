Заработок – не главный фактор в подработке для «синих воротничков»

Ventra Go!, цифровая платформа занятости, провела федеральный опрос среди работников массовых профессий и выяснила, что «синие воротнички» считают приоритетным при выборе подработки.

В опросе приняли участие 3000 представителей массовых и рабочих специальностей из 16 городов-миллионников (не являются пользователями платформы Ventra Go!).

75,2% опрошенных «синих воротничков» имеют опыт подработки. Большинство из них подрабатывают от одного года до пяти лет (60,2%), 12% опрошенных подрабатывают менее одного года, практически столько же (11,8%) работают более пяти лет. 64% используют подработку как дополнительный заработок к основной работе. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

Аналитики Ventra Go! выяснили, что чаще всего подрабатывающие выбирают сферу доставки и такси (43,5%), почти четверть (23,9%) ищет заработок в ритейле и e-com. Онлайн услуги в колл-центрах и на маркетплейсах оказывают 15,4%, в сфере строительства и ремонта подрабатывают 14,7%, в HoReCa — 12,1%, а в клининге — 10,3%.

Самым главным фактором в подработке «синие воротнички» называют самостоятельное формирование графика (49,1%). Среди других значимых факторов, респонденты отмечают быстрое получение денежного вознаграждения (31,8%), возможность заработать больше денег к основному доходу (17,6%) и легальный заработок (15,1%). Гибкий график при этом важен 85,1% респондентов.

По данным опроса, средняя вилка ежемесячного дохода от подработки для большинства «синих воротничков» (45,7%) составляет 25-35 тыс. руб.. Менее 25 тыс. руб. получает около четверти опрошенных (26,3%). 16,8% представителей рабочих специальностей утверждают, что их заработок составляет от 36 до 50 тыс. руб., а каждый десятый (11,8%) зарабатывает от 51 до 70 тыс. руб.

По результатам опроса, в 2024 г. россияне планируют подрабатывать, потому что хотят занять себя делом в свободное время (31,4%), копят на крупную покупку (30,7%), стремятся управлять графиком и планировать загрузку (19,4%), нуждаются в дополнительном доходе для закрытия привычных нужд (17,9%), копят на финансовую подушку (14,7%) и хотят закрыть долги (14,4%).

«Традиционные форматы занятости трансформируются под влиянием актуальных вызовов экономики и эволюции рынка труда. Доля временной занятости растет с каждым годом, это неминуемый процесс: люди начинают ценить свое время, им важна гибкость и свобода выбора. Мы в Ventra Go! находимся в эпицентре изменений и во многом формируем тренд на гибкую занятость и культуру гибкой занятости, где важную роль играют взаимоуважение, прозрачность и честность», — сказал Владимир Алешин, директор по продукту Ventra Go!

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Ventra Go! — цифровая платформа занятости и мобильное приложение. Ventra Go! работает по uber-модели: объединяет заказчиков и исполнителей, обеспечивая первым закрытие потребности в проверенном временном персонале, а вторым — ежедневные выплаты и возможность решать, где и когда они хотят работать.

Ventra Go! работает с 2020 г. Сегодня платформа насчитывает 1 млн исполнителей и 15 тыс. торговых точек. Платформу используют российские бренды из сегментов ритейла, FMCG, e-commerce во всех регионах России. В 2021 г. платформа привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. от «ВИМ Инвестиции».