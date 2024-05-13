R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями

Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, подписала партнерское соглашение c компанией CraftTalk, российской ИИ-платформой для омниканальных коммуникаций, участником Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители СraftTalk.

В рамках заявленного партнерства компании намерены совместно работать над созданием и продвижением решений с использованием технологий искусственного интеллекта, а также совместно развивать направление HR-автоматизации компаний.

Директор департамента аналитических систем Антон Томилин: «R-Style Softlab активно развивает направление искусственного интеллекта, а также предлагает рынку новый сервис «Комплексная автоматизация HR-процессов». CraftTalk обладает сильной экспертизой в области решений и проектов в сфере унифицированных коммуникаций, и также делает акцент на специализированных решениях в сфере HR-автоматизации. Партнерство призвано усилить развитие цифровизации компаний и объединить компетенции для предложения рынку эффективных решений».

Генеральный директор компании CraftTalk Денис Петухов: «Компания R-Style Softlab обладает большой клиентской базой компаний из различных секторов экономики. За счет этого коллеги агрегируют запросы рынка в области автоматизации рутинных коммуникаций. Совместная работа над такими проектами обогащает дорожные карты наших продуктов и позволяет быстрее расти на динамичном рынке HRTech».

HRM (HRMS, Human Resource Management System) — решения для автоматизации управления человеческими ресурсами, работы отдела кадров и связанной с кадрами бухгалтерии, а также информационного обеспечения сотрудников. Рынок HRM является быстрорастущим: опрошенные CNews эксперты оценивают его рост по итогам 2023 г. в 15–17%, прогноз на 2024 г. составляет 25%.

R-Style Softlab пополнила портфель предложений для цифровой трансформации компаний новым сервисом «Комплексная автоматизация HR-процессов». Направление включает в себя аудит требований к проекту и бизнес-процессов компаний, подбор HR-систем с учетом функционала ИТ-инфраструктуры заказчика, закупку лицензий и внедрение решений с последующей интеграцией с существующими системами. Внедрение технологий цифровой трансформации HR-процессов позволяют провести полную автоматизацию HR-цикла компании или его отдельных составляющих, таких как процессы привлечения и найма сотрудников, обучение и развитие, мотивация и др.

CraftTalk развивает HR-систему для массового рекрутинга. Решение представляет собой многофункционального ИИ-помощника кадровой службы с функциями технологии GPT, адаптированного под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков».

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R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1994 г., предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.

СraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для коммуникаций в цифровых каналах и управления знаниями, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система CraftTatk построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальная платформа, AI-powered KMS - система управления знаниями, ИИ-чатботы, GPT-суфлеры, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. Решение CraftTalk может использоваться как в крупных компаниях, так и для малого бизнеса.