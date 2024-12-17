Томилин Антон
|17.12.2024
|R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms 1
|13.05.2024
|R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями 1
Томилин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
|R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
|CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Петухов Денис 27 1
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