К концу III квартала 2024 г. дефицит кадров вышел на максимум

К концу III квартала 2024 г. дефицит кадров в России достиг рекордного максимума: количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до 5 к 1, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Самая серьезная нехватка работников отмечается в Амурской (29 вакансий на одного незанятого), Ленинградской (25 вакансий), Нижегородской (22 вакансии), Тульской (20 вакансий) и Орловской областях (13 вакансий). Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Однако в четырех регионах ситуация на рынке труда противоположна общему тренду, то есть фиксируется, наоборот, избыток незанятых граждан. Это Ингушетия (всего 0,01 вакансии на каждого потенциального соискателя), Чечня (0,1 вакансии), а также Тыва и Дагестан (по 0,5 вакансии). Феномен может объясняться тем, что значительная часть трудоспособного населения в этих регионах работает в неформальном секторе.

Растущий дефицит

Аналитики использовали данные Росстата и Роструда о потребности работодателей в работниках, о которой они заявили в органы службы занятости, с одной стороны, и численности граждан, стоящих на учете в органах службы занятости, с другой.

По данным на конец сентября 2024 г., российским предприятиям не хватало порядка 2 млн работников. При этом среди обратившихся в органы службы занятости с целью найти работу числилось 391,8 тыс. человек. При теоретическом совпадении спроса и предложения существующий кадровый дефицит мог бы быть закрыт только на одну пятую: соотношение числа «официальных» соискателей и открытых вакансий составило 1 к 5 (или 20 соискателей на 100 вакансий). Это наименьшее значение за весь доступный период наблюдения – с 2005 г.

Для сравнения, еще в доковидном 2019 г. к концу III квартала на одного соискателя приходилось 2,2 вакансии (2,1 в среднем за квартал). Ситуация кардинально изменилась в коронакризисном 2020 г., когда, напротив, на одну вакансию претендовало порядка двух безработных. Однако к осени 2021 г. удалось вернуться к «стандартной» пропорции — вновь на одного соискателя приходилось 2 вакансии. В санкционном 2022 г. дефицит работников начал увеличиваться: к рассматриваемому периоду он вырос до 2,4 вакансий на одного соискателя (2,3 в среднем за квартал). В 2023 г. потребность в работниках к концу сентября выросла на 6%, с 1,8 млн до 1,9 млн человек, а их предложение в лице «официальных» нетрудоустроенных — напротив, упало почти на треть, с 748,7 тыс. до 530,5 тыс. человек. В результате на одного соискателя стало приходиться уже 3,6 предложений от работодателей (3,5 в среднем за квартал). За год же эта разница увеличилась еще почти в полтора раза.

FinExpertiza Число вакансий на одного соискателя в среднем за квартал, I квартал 2019 – III квартал 2024 года

Региональный недобор

Если в целом по стране на каждого нетрудоустроенного приходилось по пять вакансий, то в зависимости от региона эта пропорция могла меняться. Максимальный дефицит работников на конец третьего квартала фиксировался в Амурской области — там на одного незанятого приходилось 28,6 вакансии. Далее следуют Ленинградская область (25 вакансий), Нижегородская область (22,3 вакансии), Тульская область (20,3 вакансии), Орловская область (13,1 вакансии), Татарстан (12,4 вакансии), Белгородская область (10,9 вакансии), Ямало-Ненецкий автономный округ (10,7 вакансии), Московская область (10,6 вакансии) и Калужская область (10,5 вакансии).

FinExpertiza Регионы с наибольшим числом вакансий на одного соискателя на конец сентября 2024 года

В четырех регионах, однако, открытых вакансий оказалось меньше, чем ищущих работу: в Ингушетии (0,01 вакансии на каждого зарегистрированного в центрах занятости, или 245 ставок на 23,8 тыс. незанятых, иными словами 97 человек на одну вакансию), Чечне (0,1 вакансии, или 2 тыс. ставок на 38,6 тыс. соискателей, т.е. 19 человек на одну вакансию), Тыве (0,47 вакансии, или 1,7 тыс. ставок на 3,7 тыс. соискателей, т.е. 2 человека на одну вакансию) и Дагестане (0,52 вакансии, или 5,2 тыс. ставок на 9,9 тыс. соискателей, т.е. также 2 человека на одну вакансию). Еще в одном северокавказском регионе — Северной Осетии — фиксировался относительный баланс (на 2,25 тыс. вакансий приходилось 2,2 тыс. нетрудоустроенных).

Также в десятке субъектов с минимальным количеством открытых ставок относительно числа безработных оказались Республика Алтай (1,17 вакансии на одного соискателя), Калмыкия (1,23 вакансии), Кабардино-Балкария (1,5 вакансии), Карачаево-Черкесия (1,7 вакансии) и Архангельская область (2,1 вакансии).

Традиционно в регионах со слабой экономической активностью значительная часть граждан, состоящих на бирже труда, в действительности работает, но в неформальном секторе: в семейном бизнесе, мелких предприятиях, на сезонных работах и т. п. Для таких категорий населения пособие по безработице является весьма заметным подспорьем.

FinExpertiza Регионы с наименьшим числом вакансий на одного соискателя на конец сентября 2024 года

Абсолютный разрыв

На протяжении 2024 г. разница в абсолютном выражении между числом открытых вакансий и числом потенциальных работников увеличилась с 1,35 млн до 1,6 млн – именно на столько позиций перечень предложений о работе превышал количество желающих трудиться к концу сентября. Пиковое же значение пришлось на конец июня – тогда разница составила 1,7 млн позиций.

Наибольший разрыв фиксировался в Краснодарском крае (организациям требовалось на 80,7 тыс. больше сотрудников, чем искало работу), Москве (на 79,7 тыс. чел.), Амурской области (на 77,3 тыс. чел.), Московской области (на 73,6 тыс. чел.), Нижегородской области (на 64 тыс. чел.), Ленинградской области (на 62,4 тыс. чел.), Татарстане (на 52,4 тыс. чел.), Красноярском крае (на 46,8 тыс. чел.), Башкортостане (на 46,6 тыс. чел.) и Ростовской области (на 45,4 тыс. чел.).

FinExpertiza Регионы с наибольшей абсолютной разницей между числом требуемых кадров и числом нетрудоустроенных на конец сентября 2024 года

«Если говорить о крупных и средних предприятиях, то за год наиболее остро выросла потребность в свежих кадрах у представителей торговли — более чем в полтора раза, а в рознице и того выше. С довольно значительной прибавкой — примерно на треть — планировали увеличить набор сотрудников в третьем квартале службы персонала в сфере административной деятельности, особенно нуждались в работниках охранные и клининговые компании. Увеличить найм персонала на четверть собирались также кадровики в обрабатывающей промышленности и в сфере информации и связи. Наибольшая доля трудящихся в этих отраслях – «синие воротнички». Сегодняшний кризис найма преимущественно связан именно с этой категорией кадров: не хватает достаточного количества рабочих, причем не только квалифицированных, но и неквалифицированных – торгового персонала, клинеров, охранников», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.