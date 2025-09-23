Разделы

«Синие воротнички» хотят зарабатывать больше офисных работников

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили, какие зарплатные ожидания есть у рабочих разных поколений в России в 2025 г. Анализ данных hh.ru показывает, что зарплатные ожидания «синих воротничков» растут с опытом работы. Так, новичок без опыта в среднем рассчитывает на 51,3 тыс. руб., работник с 1-3 годами стажа – на 69,1 тыс., с 3-6 лет – на 79 тыс., с 6-9 лет – на 82,4 тыс., а с 12-15 лет – на 90,8 тыс. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

При этом в сравнении с офисными сотрудниками видно, что молодые рабочие часто запрашивают больше. Например, в возрастной группе 14-18 лет «синие воротнички» ожидают 36,3 тыс. руб. против 30,8 тыс. у офисных работников (разница +5,5 тыс.), а в группе 19-30 лет – 70,7 тыс. против 66,6 тыс. (+4,1 тыс.). Тем не менее, начиная с 41 года ситуация меняется: офисные работники начинают запрашивать больше, чем рабочие (89,8 тыс. у «белых» против 81,9 тыс. у «синих»).

Среди рабочих профессий наибольшие зарплатные ожидания по медиане у прорабов и мастеров строительно-монтажных работ (147,6 тыс. руб.), начальников производства (139,2 тыс.) и геологов (127,9 тыс.). В топ-5 также попали геологи и инженеры ПНР.

Если смотреть на верхнюю границу зарплатных ожиданий, то лидируют геологи (до 250 тыс.), начальники производства (244,8 тыс.) и машинисты (242,6 тыс.).

hh2.jpg

Топ профессий с наибольшими зарплатными ожиданиями среди «синих воротничков», данные hh.ru, осень 2025 г.
Телеком

