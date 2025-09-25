Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183655
ИКТ 14274
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26263
Персоны 78915
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Рахимбердиев Булат


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Лаборатория Касперского» и «Атом» создали новую технологию авторизации 1
12.10.2023 Как немецкие технологии рекрутинга решают проблемы массового подбора в российском ритейле и общепите 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рахимбердиев Булат и организации, системы, технологии, персоны:

Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 67 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 612 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 896 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25275 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1429 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4462 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2755 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8063 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4461 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33129 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9543 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7371 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3386 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1794 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3507 1
SolvoPro 1 1
Суслов Александр 3 1
Пигалев Алексей 1 1
Бакаев Ринат 1 1
Greiff Bjorn - Грайфф Бьерн 1 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8188 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5926 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1722 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10480 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3126 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 38 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7721 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5305 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 337 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще