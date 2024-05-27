Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских HRM-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских HRM-систем 2024. Аналитики провели сравнение представленных на рынке решений по функционалу, возможностям интеграции, уровню цен и другим параметрам.

Современное управление кадрами и талантами, с одной стороны, во многом рутинно, а с другой стороны, во многом оцифровано. Оба фактора сводятся к тому, что без HRM-систем в малом, среднем и уж тем более крупном бизнесе не обойтись. Именно поэтому аналитики Market.CNews и занялись этим сегментом российского рынка ИТ.

В фокусе наших экспертов — ведущие решения, представленные на рынке, их функциональные возможности, соответствие законодательству РФ, целевая аудитория, уровень цен и другие параметры. Подробности — в обзоре российских HRM-систем 2024.

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Рейтинг российских HRM-систем 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Штатное расписание. Кадровое делопроизводство. Табелирование. Расчет заработной платы. Военно-учетный стол. Персонифицированный учет, отчетность, аналитики. Дополнительные возможности. Безопасность. Технологии. Сектора применимости. Производительность. Поддержка. Компетенция и репутация вендора. Доступность.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Современное управление кадрами и талантами, с одной стороны, во многом рутинно, а с другой стороны, во многом оцифровано

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Лидером рейтинга признана HRM-система БОСС от компании SL Soft. Решение позволяет вести учет сотрудников и проводить все необходимые расчеты, имеющие юридическую значимость: заработную плату, командировочные, стаж работы и др. HRM-система БОСС ориентирована на крупный бизнес и успешно работает во множестве компаний со штатом 10 тысяч и более человек. Тестовый период — 30 дней, есть демо-версия, уровень цен — высокий.

На втором месте — 1С:Зарплата и Управление Персоналом КОРП от компании 1С. Здесь также стоит отметить широкий функционал решения и возможность выполнения юридически значимых расчетов. Решений чуть больше ориентировано на сегмент СМБ, но при этом выигрывает в плане доступности. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — средний.

Таблица 1. Топ-5 российских HRM-систем 2024 Место Название компании Название Телеком API-платформы Сумма баллов 1 Sl Soft, бренд БОСС HRM-система «БОСС» 980 2 1C 1С:Зарплата и Управление Персоналом КОРП 977 3 Первая Форма Первая Форма HRM 946 4 ALFAsystem ALFA Core HR 930 5 ЭМБЕР AMBER HRMS 929

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг HRM-систем 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор российских HRM-систем 2024 Функционал Технологии Enterprise-сегмент Доступность 496 316 130 38 496 316 114 51 478 316 114 38 496 316 88 30 496 284 114 35 478 288 88 56 496 240 88 30 240 244 98 78 163 316 104 36

Обзор российских HRM-систем 2024

Рейтинг российских HRM-систем выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Ключевые моменты

При выборе HRM следует учитывать, как минимум, два важнейших аспекта: масштаб компании и выполнение юридически значимых расчетов.

Масштаб бизнеса заказчика

По многим направлениям одним из проблемных мест корпоративного российского ПО является устойчивая работа при высоких нагрузках: пока решением пользуется 5-10 человек, все работает исправно, а при подключении 500 человек системы зависают, данные теряются.

HRM касается каждого сотрудника компании, поэтому для крупного бизнеса важно выбрать тот класс систем, который соответствует масштабу бизнеса компании.

Выполнение юридически значимых расчетов

Наиболее простой формат HRM — система учета персонала с учетом штатного расписания. Более продвинутые системы позволяют учитывать роли сотрудников в проектах и контролировать бизнес-процессы.

Но совершенно иной уровень — возможность выполнения в HRM юридически значимых расчетов таких величин, как заработная плата, премии, налоги, командировочные, стаж и т.д. Ошибочные расчеты караются штрафами вплоть до уголовного наказания, поэтому данный функционал поддерживают только лидеры рынка.

Оцифровка отрасли HR

HR традиционно является одной из самых рутинных отраслей, а потому и относительно просто автоматизируемой или роботизируемой. Большинство клиентов, внедривших платформы роботизации RPA начинали с роботизации именно HR-процессов. Вендорам ПО также видится возможным оцифровка большинства процессов рекрутинга, онбординга, информирования сотрудников. В этом плане работа вендоров продолжается, а сегмент HRM растет опережающими темпами.

Как заставить сотрудника пользоваться HRM

Конечные сотрудники (особенно «синие воротнички») склонны бойкотировать использование HRM-систем и корпоративные порталы в каждодневной работе, особенно если это требует установки мобильных приложений. Рекомендация тех, кто успешно решил этот вопрос, проста — вывести в приложение информацию заработной плате, датах выплаты, KPI и премий. Интерес к такому софту, как показывает практика, резко возрастет.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой HRM в теме письма.