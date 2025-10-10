Новые сквозные навыки: от no-code до этики и нейросетей

Аналитики hh.ru изучили, какие новые сквозные навыки становятся все более востребованными в разных профессиях. В центре внимания оказались работа с no-code-инструментами, компетенции в области этики и умение использовать нейросети. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

No-code выходит за пределы ИТ

No-code – это подход к созданию приложений и автоматизации процессов без программирования. С начала 2025 г. упоминания этого навыка появились более чем в одной тыс. вакансий по всей России, тогда как в 2020 г. их было всего 29. Рост составил более чем 3600%.

Наибольшее число вакансий с навыком no-code связано с программистами и разработчиками (265 предложений). Медианная зарплата в таких вакансиях составляет 120 тыс. руб., а верхняя граница зарплатных предложений может достигать сразу 300 тыс. руб.

В топ-5 сфер по числу упоминаний no-code также вошли: дизайнеры – 60 вакансий, медиана предлагаемой зарплаты – 90 тыс. руб.; бизнес-аналитики (51 вакансия, 120 тыс.); системные аналитики (51, 190 тыс.); специалисты техподдержки (51, 80 тыс.).

Первую десятку пополнили менеджеры продукта, маркетологи, менеджеры по продажам, аналитики и тестировщики. При этом сегодня запрос на умение no-code встречается в самых разных сферах – даже в вакансиях для учителей и преподавателей или, например, для секретарей. Этот инструмент помогает быстро решать задачи, снижать издержки и повышать эффективность работы даже за пределами ИТ.

Этика как массовый запрос

В 2025 г. навык «этика» упоминался почти в пяти тыс. вакансий, что на 137% больше, чем в 2020 г. (две тыс.). Чаще всего сейчас работодатели отмечают важность этого навыка в следующих профессиях: менеджеры по продажам (570 вакансий, медиана предлагаемой зарплаты – 101 тыс. руб.); врачи (421 вакансия, 142,2 тыс.); администраторы (260, 59,3 тыс.); секретари и ассистенты (230, 70 тыс.); бухгалтеры (198, медиана – 80 тыс.).

Так, этика стала частью профессионального стандарта в тех областях, где крайне значимы доверие, качество сервиса и работа с клиентами: от медицины и образования до административных ролей.

Нейросети: из ИТ в повседневную работу

За пять лет число вакансий, где упоминаются нейросети, выросло почти в десять раз: с 78 предложений в 2020 г. до 744 в 2025 (прирост – 854%). Сегодня этот навык чаще всего встречается в креативных и коммуникационных профессиях: копирайтеры и редакторы (133 вакансии, медианная предлагаемая зарплата – 78 тыс. руб.); дизайнеры (105 вакансий, 69,4 тыс.); маркетологи (61, 85 тыс.).

В ИТ-сфере также растет число предложений: программисты (57 вакансий, медиана – 160 тыс.); аналитики (10, 150 тыс.); тестировщики (9, 250 тыс.).

В то же время все чаще этот навык встречается и в самых неожиданных сферах: в 2025 г. его можно было найти в требованиях к секретарям (21 вакансия), инженерам по качеству (16), учителям (10), мерчандайзерам (8) и даже электромонтажникам (7).

«За последние пять лет усилился тренд на востребованность так называемых эксклюзивных навыков: умение работать с нейросетями, владение no-code-инструментами и сильные компетенции в области этики. И это касается уже далеко не только ИТ-специалистов, но и представителей самых разных профессий, включая специалистов из сферы обслуживания и “синих воротничков”. Такой сдвиг отражает не только развитие рынка труда, но и расширение спектра знаний и умений, которые сотрудникам необходимо прокачивать для успешной карьеры», – сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.