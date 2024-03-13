HR-tech компания «Поток» внедрила генеративные нейросети в решение для поиска персонала

Российская HR-tech компания «Поток» объявила о том, что HR-специалисты и рекрутеры смогут формировать тексты вакансий в один клик в системе «Поток Рекрутмент». В этом поможет генеративная сеть Yandex GPT. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Рекрутерам и руководителям в компаниях часто приходится писать различные тексты: должностные инструкции, описания вакансий и профили должностей. Многие из них не любят эту работу из-за рутинности, а также из-за возникающего «страха белого листа». «Поток» стал первым среди отечественных вендоров, который интегрировал языковую модель YandexGPT на основе искусственного интеллекта в продукт для HR-задач.

Такой подход увеличивает показатели производительности HR-команды. Если раньше на составление вакансии уходило до 60 минут, то сейчас нейросеть способна написать описание вакансии за несколько минут, учитывая специфику конкретной вакансии и компании.

Функции нейросети в «Поток» позволят рекрутерам: формировать точное описание вакансии под запрос рекрутера; создавать тексты с учетом Tone of Voice компании.

Нейросеть задаст уточняющие вопросы для более полного текстового результата. Сгенерированное описание учитывает потребности заказчика лучше, чем скопированное из работных сайтов, что повышает качество подбора и конверсию в отклик.

Также нейросеть может учитывать индивидуальные пожелания рекрутера по стилистике текста. Для этого необходимо описать контекст, возможные ограничения или задать стиль общения искусственного интеллекта. Например, «составь текст вакансии для офис-менеджера в мебельную компанию, использовав деловой стиль». Если в компании юмор — это часть ДНК бренда, то в текстах вакансий могут быть добавлены шутки.

«В 2024 г. внедрение генеративных сетей в решение «Поток Рекрутмент» стало новым этапом совершенствования процесса описаний вакансий. Генеративные сети в несколько раза улучшают показатели эффективности работы HR-команды, и если раньше составление текста новой уникальной вакансии занимало до часа рабочего времени, то сейчас нейросеть напишет описание за минуты», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HR-Tech решений «Поток».

В ближайшее время HR-разработчик «Поток» планирует расширить сценарии применения YandexGPT для рекрутеров для генерации разнообразных текстов, включая не только описание вакансий, но и вопросы для интервью, проверку профессиональных навыков, тестовых заданий и тд.; для написания персонализированных писем кандидатам, с учетом информации, полученной из их резюме.

Пример: «буду собеседовать дизайнера, придумай пять вопросов на основе его резюме» или «сгенери новую должностную инструкцию для ИT-специалиста с учетом того, что в компании используется новое отечественное ПО» Такой подход позволит улучшить коммуникацию и повысить конверсию отклика на вакансию.

Пример: «напиши письмо с приглашением кандидата на вакансию с учетом его опыта в резюме».

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«Поток» – российская компания-разработчик HR-tech-решений. Решения «Поток» помогают компаниям автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность и оценивать компетенции сотрудников, адаптировать и обучать новичков.