HRTech-компания «Поток» интегрировала YandexGPT в опросы вовлеченности

HRTech-компания «Поток» заявила о новом запуске генеративной сети YandexGPT в продукте «Поток Вовлеченность». Теперь компаниям требуется всего несколько секунд, чтобы получить глубокий анализ исследования с аргументированными выводами и рекомендациями по повышению вовлеченности сотрудников. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

«Поток» стал первой компанией в России, кто использует передовые технологии YandexGPT для анализа результатов опросов о вовлеченности. Виртуальный аналитик на базе генеративной языковой модели автоматизирует анализ данных исследования вовлеченности, освобождая HR-специалистов и руководителей от рутинной работы с большим количеством индексов. Теперь они в один клик получают краткий обзор результатов с пояснениями и подробный план действий по повышению вовлеченности.

По оценке аналитического отдела «Поток», для компании численностью около 1000 сотрудников ручная обработка результатов опроса HR-специалистам обойдется в 630 человеко-часов и около 840 тыс. руб. После внедрения ИИ в анализ затраты сокращаются и составляют 91 час работы и 121 тыс. руб. Затраты на команду сокращаются до семи раз, а время работы с трех-четырех месяцев до двух-трех недель.

Функции нейросети YandexGPT в «Поток Вовлеченность»

Анализ более 20 факторов вовлеченности с учетом исторических и текущих данных компании. Он выделяет ключевые «проседающие факторы» и «драйверы роста», предоставляет четкое понимание ситуации и рекомендации по улучшению вовлеченности. Также идентифицирует 6-9 приоритетных факторов, ранжируя их по важности, чтобы сосредоточиться на главных проблемах и получить готовые инсайты. Это экономит время, позволяя избежать рутины в анализе опросов и уменьшает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Обработка открытых комментариев, где GPT учитывает их тональность и ранжирует по соответствующим темам. HR-специалист загружает список тематик, по которым нужен объективный фидбэк от сотрудников, чтобы сделать процесс анализа еще более качественным. Количество тематик не ограничено, что позволяет получить необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений. Например, если у произошли изменения в руководстве, можно добавить в анкету вопросы, чтобы оценить уровень комфорта сотрудников в новых условиях. Там же собраны списки методологических тем, которые можно дополнительно проанализировать с учетом конкретных факторов компании.

Разработка плана действий HR-специалисту. ИИ формирует план, где он предлагает конкретные меры и примеры успешного использования программы менторства из мировой HR-практики для улучшения ситуации с повышением мотивации сотрудников. Также YandexGPT из тысячи ответов определяет популярные темы, которые чаще всего возникали. Благодаря этому HR-специалисты и руководители понимают, на что в первую очередь стоит обратить внимание.

«Аналитика с использованием GPT совершает революцию в сфере опросов вовлеченности, предлагая принципиально новый подход к обработке данных HR-исследований. Благодаря «Поток Вовлеченность» можно получить готовые инсайты, индивидуальные рекомендации и четкие действия для повышения вовлеченности сотрудников, выявляя скрытые связи и закономерности в данных», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HRtech-компании «Поток».

«Развитие наших продуктов в области генеративных моделей не останавливается, уже сейчас мы проектируем и анализируем новые решения в области real-time взаимодействия с нашими пользователями в аналитике, которые возьмут на себя еще больше рутины, которую очень легко автоматизировать в сфере развития и оценки персонала» — отметил Вадим Рагозин, руководитель продуктового направления «Развитие» HRtech-компании «Поток».