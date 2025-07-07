Разделы

Бизнес Кадры
|

Треть россиян считают, что условия на рынке труда стали менее выгодными для поиска работы

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, как они оценивают текущие условия на рынке труда. Опрос проводился в июне 2025 г. среди 3,5 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

18% россиян признали, что условия на современном рынке труда стали более выгодными и комфортными для соискателей, чем пару лет назад. Еще 11% не заметили существенных изменений, а 33% считают, что сегодня обстоятельства для поиска работы менее удачные, чем год-два назад. При этом значительная часть респондентов – сразу 38% – затруднились оценить ситуацию.

«Ощущение того, что рынок труда стал менее комфортным для соискателей, может быть связано с двумя факторами. Во-первых, наблюдается замедление зарплатной гонки – медиана предлагаемых заработных плат в первом полугодии 2025 г. почти не менялась, оставаясь на уровне 75 тыс. руб. Во-вторых, конкуренция за рабочие места стала более выраженной: если в июне 2024 г. на одну вакансию приходилось 3,1 активных резюме и рынок был дефицитным, то сегодня обстановка приблизилась к норме – и на одну вакансию приходится уже 5,5 резюме. Активные кампании по привлечению людей на рынок труда, быстрый рост предлагаемых зарплат и трансформация условий работы оказали необходимое влияние, благодаря чему даже трудоустроенные россияне стали чаще обновлять резюме и интересоваться вакансиями», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В том, что условия на рынке труда стали более выгодными для соискателей, чаще всех уверены специалисты по управлению персоналом (30%), представители финансовой сферы и бухгалтерии, а также строители (по 23%).

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков
Безопасность

Наибольший скепсис относительно того, насколько современный рынок комфортен для поиска работы, выражает высший и средний менеджмент – почти половина из них (49%) считают, что сегодня условия для соискателей стали менее выгодными. Такого же мнения придерживаются 43% HR-специалистов и 38% ИТ-специалистов.

Оценка ситуации на рынке труда существенно меняется в зависимости от региона соискателя. Так, сразу 31% жителей Пермского края отметили улучшение условий для трудоустройства. На втором месте – Волгоградская область (23%), на третьем – Нижегородская и Свердловская области (по 22%). Негативные перемены чаще замечают соискатели из Алтайского края (46% уверены, что условия на рынке труда для них стали менее комфортными), Ростовской области (43%) и Санкт-Петербурга (40%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

«Яндекс» открыл биржу Telegram-каналов

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Российские ученые нашли способ снизить затраты на производство печатных плат до 50%

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще