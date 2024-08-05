Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность посетителей сайтов для поиска работы. Аналитики выявили ряд трендов. Период, в течение которого люди заходят на сайты с вакансиями каждый день, сокращается. Рост количества уникальных пользователей на сайтах ведет к более высокой конкуренции, что в итоге позитивно влияет на срок поиска – он уменьшается. Поиск работы лучше начинать осенью – именно при старте в это время года срок он занимает меньше времени.

Период, в течение которого пользователи ежедневно заходят на ресурсы с вакансиями, снизился с 22,3 недели в 2022 г. сначала до 20 недель в 2023, а затем до 19 недель в первые 6 месяцев 2024 г. Сокращение продолжительности ежедневной активности косвенно говорит о том, что люди стали быстрее находить работу.

Кроме того, аналитики проверили гипотезу о том, что на длительность поиска работы оказывает влияние деловой сезон (рост активности осенью и снижение к лету). В 2022 г. те, кто впервые заходил на рекрутинговые платформы зимой и весной, дольше обращались к ресурсам с момента первого захода – 23 и 23,5 недели соответственно. Те, кто начинал поиск осенью, переставали посещать сайты через 21 неделю.

В 2023 г. продолжительность взаимодействия с платформами показывала меньшие колебания в зависимости от сезона. Так, наименьшее количество недель с непрерывным ежедневным обновлением сайтов с вакансиями проводили по-прежнему те, кто начинал поиск осенью, – 19,7. Наибольшая разница была с зимой: начинавшие поиск работы в холодный сезон в итоге вели его на 1,5 недели дольше. Весной и летом разница с осенним поиском (самым коротким) составила от 0,1 до 0,3 недели. Тренд актуален и для 2024 г.

Аналитики также зафиксировали рост количества пользователей на сайтах для поиска работы и соотнесли это с продолжительностью взаимодействия с такими ресурсами. Аудитория рекрутинговых платформ выросла по итогам 2022 г. на 7,6% относительно января того же года. По итогам декабря 2023 г. она увеличилась на 13% относительно января 2023 г. и на 31% относительно начала 2022 г.

Пиковыми месяцами в 2022 г. стали июль-август (+18% в сравнении с январем), а также ноябрь (+15% в сравнении с январем). Пользователи, которые начинали поиск работы в «высокий» сезон, в среднем находили работу быстрее – за 21-21,8 недели. Те же, кто начинали поиск в более «низкий сезон» с января по май, когда пользователей было меньше, ежедневно возвращались к просмотру вакансий в течение 23 недель.

В 2023 г. рост активности на сайтах для поиска работы пришелся на сентябрь-ноябрь. MAU (показатель месячной активной аудитории) был выше январского на 17%, 20% и 22% соответственно. При этом пользователи, начавшие поиск работы в пиковые месяцы, несмотря на большее количество пользователей на ресурсах в целом, возвращались к сайтам с вакансиями менее продолжительное время – 19 недель. Тогда как те, кто начинал поиск в менее загруженные месяцы (с января по август), просматривали вакансии каждый день в течение 21 недели.

Ядро аудитории соискателей составляют женщины (56%). По возрастным группам пользователи распределяются следующим образом: группа 35-44 года – 31%, далее от 45 до 54 лет – 21%, и 25-34 года – 20%. Доля пользователей в возрасте от 55 до 64 лет составляет 12%, а от 19 до 24 лет – 10%, люди младше 18 лет в меньшинстве – 1%.

В 2022 г. женщины искали работу дольше мужчин, но в этом году они сравнялись по продолжительности поиска. В 2022 г. женщины ежедневно заходили на карьерные ресурсы в течение 23 недель, мужчины – на протяжении 21,6 недели. В 2024 г. для женщин срок поиска сократился до 19,7 недели, а для мужчин – до 19.

Исследование проходило на обезличенных данных о пользовательской активности абонентов Tele2 на 10 платформах для онлайн-рекрутинга: hh.ru, superjob.ru, zarplata.ru, trudvsem.ru, career.habr.com, careerspace.app, grintern.ru, geekjob.ru, budu.jobs, vdhl.ru.