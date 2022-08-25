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Dell EMC PowerStore

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2022 Крупнейший поставщик серверов покидает Россию, увольняя всех сотрудников 1
06.10.2020 «Крок» предлагает тестирование флагманской СХД Dell EMC PowerStore на реальных данных 3
19.06.2020 Максим Березин, «КРОК Облачные сервисы» -

Какие уроки вынесли из пандемии облачные провайдеры и их клиенты

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Публикаций - 7, упоминаний - 9

Dell EMC PowerStore и организации, системы, технологии, персоны:

Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Dell EMC 5180 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Huawei 4677 4
NetApp - Network Appliance 667 3
Broadcom - VMware 2610 3
Lenovo Group 2447 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Dell Technologies Russia - Делл Россия 21 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Fujitsu 2105 2
Крок - Croc 1964 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Рикор Холдинг - Rikor 173 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 75 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
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Samsung Electronics 11065 1
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Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
ИКС 538 1
HP Inc. 5883 1
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Ред Софт - Red Soft 1236 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Oracle Corporation 7074 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Норси-Транс - НТ 146 1
Bergauf - Бергауф 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Русский Холод ГК 3 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 12 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 83 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Apple iPhone 6 4861 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 2
Dell EMC PowerOne 2 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 1
ИКС - Yadro - Raidix Hydra 5 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
DEPO Computers - Depo Neos 25 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
ИКС - Yadro - Raidix Elbrus 7 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 21 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 56 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 1
DEPO Computers - Depo Revision 4 1
NetApp ONTAP 69 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 28 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
HPE ProLiant 409 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 1
Lenovo ThinkAgile HCI - гиперконвергентная инфраструктура 13 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 62 1
Володкович Вячеслав 104 2
Березин Максим 144 1
Карнаух Павел 8 1
Сысоев Александр 50 1
Ирисов Алексей 6 1
Эскин Сергей 39 1
Федоров Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Нидерланды 3746 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Импортозамещение - параллельный импорт 618 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Аренда 2687 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 293 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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