Резидент «Сколково» представил систему видеоаналитики для массового использования

«Сателлит инновация», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала программное обеспечение с функцией распознавания лиц, которое может использоваться практически во всех сферах бизнеса.

Система Macroscop объединила наиболее востребованные инструменты видеоаналитики на базе распознавания лиц: учет рабочего времени сотрудников, подсчет уникальных посетителей и другие. При этом биометрия перестала быть отдельным дорогостоящим решением, а вошла в базовый функционал программного обеспечения для видеонаблюдения. Такое решение позволило сделать проекты с функцией распознавания лиц почти в десять раз доступнее.

Александр Коробков, генеральный директор компании «Сателлит инновация», отметил: «Принято считать, что интеллектуальное видеонаблюдение, в том числе, распознавание лиц, — это нечто громоздкое, дорогое и потому применимое лишь в узком кругу корпоративных гигантов и государственных учреждений.. Мы хотим развеять этот миф. С каждым годом мир становится все более технологичным, поэтому распознаванию лиц пора перейти в категорию не просто полезных, но и доступных инструментов для бизнеса».

Модуль распознавания лиц Macroscop работает с точностью до 99,9%. За счет применения нейросетей глубокого обучения он точно идентифицирует людей, чьи лица прикрыты шарфами, шапками, касками, наушниками очками и челкой. Модуль способен одновременно распознавать до 100 лиц в кадре, имеет неограниченную по количеству лиц базу данных, позволяет искать людей в видеоархиве по фотографии, а также настраивать «черные» и «белые» списки. Кроме того система может задавать реакции на появление в кадре конкретных людей — например, отправлять соответствующие уведомления на мобильный телефон или электронную почту, в CRM или систему безопасности.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Распознавание лиц - весьма многообещающая технология для бизнеса и повседневной жизни: «умные» камеры уже используют в ритейле, строительстве, медицине, ЖКХ, при создании гаджетов. Биометрия позволяет увеличить скорость обслуживания, повысить качество предоставляемых услуг и снизить их стоимость, она делает сервисы удобным и простыми в использовании. "Сателлит инновация" — один из самых эффективных резидентов Кластера информационных технологий Фонда "Сколково". Компания демонстрирует впечатляющий технологический рост, расширяет географию поставок и открывает все новые возможности использования видеоаналитики и распознавания лиц, а значит, даёт бизнесу возможность выйти на качественно новый уровень».

Сегодня интеллектуальная видеоаналитика предоставляет пользователям широкие возможности. Технологии компьютерного зрения не только обеспечивают безопасность, но и приносят ощутимую выгоду: помогают анализировать посещаемость объектов и эффективность маркетинговых мероприятий, грамотно зонировать пространство торговых залов и следить за наличием товаров на полках, контролировать соблюдение графика персоналом и оценивать эффективность работы сотрудников.