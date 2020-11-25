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Резидент «Сколково» начал развивать облачную видеоаналитику

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сателлит инновация» (торговая марка Macroscop), резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», объявила о запуске облачной видеоаналитики. На старте пользователям Macroscop Cloud будут доступны два интеллектуальных модуля. В ближайшее время функционал дополнится и другими опциями, востребованными в серверном продукте Macroscop.

Разработчики делают акцент на видеоаналитику: на начальном этапе пользователи Macroscop Cloud смогут воспользоваться модулем распознавания лиц (для контроля доступа в помещение) и модулем подсчета посетителей (для повышения эффективности маркетинговых мероприятий, оптимизации рабочего графика персонала и контроля количества людей в помещении).

В отличие от многих других производителей программного обеспечения, развивающих облачное видеонаблюдение, Macroscop не ограничивает пользователей в выборе камер. Такой подход дает заказчику свободу в выборе оборудования, исходя из конкретных задач и бюджета. Для подключения устройств потребуется получить белый IP-адрес или настроить VPN-подключение.

Александр Коробков, генеральный директор компании «Сателлит инновация», сказал: «Работая над Macroscop Cloud, мы ставим перед собой задачу предоставлять пользователю количественные результаты работы видеоаналитики. В зависимости от настроек всю необходимую информацию можно будет получить по электронной почте или посмотреть в мобильном приложении в виде уведомлений и регулярных отчетов».

Использование Macroscop Cloud не требует внушительных инвестиций на серверное оборудование и дополнительных площадей для его размещения. По мнению разработчиков, облачное решение будет востребовано в небольших офисах, магазинах и заведениях общепита, а также в компаниях с распределенной сетью представительств и филиалов.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» отметил: «Данное решение очень органично дополняет уже существующие и пользующиеся популярностью продукты компании Macroscop и при этом делает их более гибкими по отношению к конечным потребителям. Также существенно расширяется охват аудитории за счёт возможности использования решения не только крупным, но и средним и мелким бизнесом. Это говорит о продуманной и целенаправленной стратегии компании по выводу своего продукта на рынок».

Сегодня на рынке видеонаблюдения широко представлен серверный продукт Macroscop, который включает в себя более 20 интеллектуальных модулей.

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