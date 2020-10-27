Резидент «Сколково» выпустил виртуального ассистента для системы видеонаблюдения

Компания «Сателлит Инновация», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила первого голосового помощника для пользователей мобильного приложения системы видеонаблюдения Macroscop.

Зовут виртуального ассистента Ева. По просьбе пользователя она может показать на экране смартфона изображение с любой доступной камеры или группы камер в системе. Также Ева умеет отправлять отчеты о состоянии системы и работать с функцией распознавания лиц (при ее использовании). Например, голосовой помощник умеет редактировать базу данных лиц, управлять группами и уведомлять о появлении или уходе сотрудников. Общаться с Евой можно с помощью голоса или текстовых сообщений на русском и английском языках. При этом не имеет значения, где в данный момент находится пользователь.

«На данный момент Ева – первый и пока единственный в мире виртуальный ассистент на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики. Использование голосового помощника – это возможность сэкономить время и ресурсы пользователя, а также еще один шаг к тому, чтобы видеонаблюдение перестало ассоциироваться с необходимость непрерывно смотреть на мониторы», – сказал Александр Коробков, генеральный директор компании «Сателлит Инновация».

Виртуальный ассистент Macroscop работает на облачном сервере. Именно он обрабатывает все команды пользователя и осуществляет взаимодействие с мобильным клиентом и сервером (серверами) системы.

«Новое решение компании Macroscop является очередным шагом в эволюции систем видеоаналитики, делая работу с ними ещё более удобной для конечных пользователей. Несомненно, в ближайшем будущем такие голосовые помощники в сфере видеоаналитики будут трендом. Мы это видим в смежных отраслях и в уже реализованных решениях», – отметил Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда«Сколково».

Виртуальный ассистент будет доступен в мобильном приложении всем пользователям Macroscop новой версии 3.2. Кроме того, компания добавила возможность размещать камеры на ГИС-картах, разработала модуль подсчета людей в помещении, а также модернизировала модули трекинга и интерактивного поиска.