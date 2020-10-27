Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Резидент «Сколково» выпустил виртуального ассистента для системы видеонаблюдения

Техника Российское ПО

Компания «Сателлит Инновация», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», представила первого голосового помощника для пользователей мобильного приложения системы видеонаблюдения Macroscop.

Зовут виртуального ассистента Ева. По просьбе пользователя она может показать на экране смартфона изображение с любой доступной камеры или группы камер в системе. Также Ева умеет отправлять отчеты о состоянии системы и работать с функцией распознавания лиц (при ее использовании). Например, голосовой помощник умеет редактировать базу данных лиц, управлять группами и уведомлять о появлении или уходе сотрудников. Общаться с Евой можно с помощью голоса или текстовых сообщений на русском и английском языках. При этом не имеет значения, где в данный момент находится пользователь.

«На данный момент Ева – первый и пока единственный в мире виртуальный ассистент на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики. Использование голосового помощника – это возможность сэкономить время и ресурсы пользователя, а также еще один шаг к тому, чтобы видеонаблюдение перестало ассоциироваться с необходимость непрерывно смотреть на мониторы», – сказал Александр Коробков, генеральный директор компании «Сателлит Инновация».

Виртуальный ассистент Macroscop работает на облачном сервере. Именно он обрабатывает все команды пользователя и осуществляет взаимодействие с мобильным клиентом и сервером (серверами) системы.

«Новое решение компании Macroscop является очередным шагом в эволюции систем видеоаналитики, делая работу с ними ещё более удобной для конечных пользователей. Несомненно, в ближайшем будущем такие голосовые помощники в сфере видеоаналитики будут трендом. Мы это видим в смежных отраслях и в уже реализованных решениях», – отметил Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда«Сколково».

Виртуальный ассистент будет доступен в мобильном приложении всем пользователям Macroscop новой версии 3.2. Кроме того, компания добавила возможность размещать камеры на ГИС-картах, разработала модуль подсчета людей в помещении, а также модернизировала модули трекинга и интерактивного поиска.

Другие материалы рубрики

«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения

Разработка ПО в России голодает. Инвестиций на 60% меньше, чем нужно

Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные датчики протечек воды?

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online