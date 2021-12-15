Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом

Axis Communications объявила о выпуске блочной камеры Axis Q1715 с разрешением HDTV 1080p, частотой 60 кадров в секунду и 21-кратным оптическим зумом. Объектив камеры обеспечивает необходимую плотность пикселей, что гарантирует высокое качество изображения для дальнейшей аналитики. Также камера предоставляет ценные метаданные с помощью алгоритмов глубокого обучения, выполняемых на периферии сети. Она подходит для получения детального изображения с большого расстояния.

Благодаря модулю обработки данных с технологией глубокого обучения (DLPU) камера обладает широкими возможностями для использования встроенной аналитики на основе искусственного интеллекта. Приложение Axis Object Analytics обеспечивает высокоточную классификацию объектов и надежное обнаружение с малым количеством ложных срабатываний.

Легкая блочная камера прекрасно встраивается в корпуса различных типов. В камере имеется последовательный порт для управления модулем позиционирования Axis T99A10 или моторами панорамирования и наклона. Разъёмы HDMI и HD-SDI позволяют проводить онлайн-трансляцию, выводя изображение на общедоступный монитор, и подключаться к большей части видеооборудования. Кроме того, контролируемые входы отправят уведомление в случае разрыва соединения.

Высокопроизводительная камера Axis Q1715 питается от источника постоянного тока и по кабелю — с помощью технологии Power over Ethernet. Также она оборудована резервным источником постоянного тока на случай отключения электроэнергии. Помимо всего, встроенные функции кибербезопасности предотвращают несанкционированный доступ и защищают систему.

Модель Axis Q1715 появится в дистрибьюторской сети Axis с 13 января 2022 г.