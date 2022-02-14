Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ

«Армо-системы» представила IP-камеры AXIS Q1715 типа «моноблок» с объективом с 21-кратным оптическим зумом, которые рассчитаны на круглосуточную видеосъемку с разрешением Full HD при 60 к/с. Новая корпусная IP-камера применяет видеоаналитику на базе ИИ и поставляется с интеллектуальным приложением для обнаружения и классификации объектов с минимальным числом ложных срабатываний. Об этом CNews сообщили представители компании «Армо-системы».

Благодаря блочному исполнению и наличию разнообразных интерфейсов подключения, AXIS Q1715 может использоваться в паре с термокожухом и/или поворотным устройством для расширения ее функциональных и эксплуатационных характеристик.

Наличие модуля обработки данных с технологией глубокого обучения (DLPU) позволяет AXIS Q1715 использовать преимущества различных интеллектуальных видеоаналитических приложений на стороне IP-камеры. Например, средствами предустановленных приложений AXIS Video Motion Detection и AXIS Object Analytics корпусная IP-камера обеспечивает высокоточную детекцию движения, а также обнаружение и классификацию объектов. В частности, эта корпусная модель распознает на изображении людей и транспортные средства по типам (автомобили, автобусы, грузовики и мотоциклы), визуализируя метаданные с помощью цветных рамок.

AXIS Q1715

Комбинация возможностей светочувствительного 2-мегапиксельного сенсора, оптики с 21-кратным увеличением и режимов работы «день/ночь» в Q1715 помогает этим новым IP-камерам AXIS с разрешением Full HD обеспечивать эффективный круглосуточный видеоконтроль. Для всех доступных разрешений корпусная IP-камера поддерживает фреймрейт до 60 к/с, который не ограничивается даже при активации оригинальных функций повышения качества изображения Forensic WDR (120 дБ) и Lightfinder 2.0. С ними AXIS Q1715 формирует качественное видео в сложных световых условиях и позволяет контролировать быстродвижущиеся объекты.

21-кратный оптический зум штатного объектива позволяет AXIS Q1715 обеспечивать видеоконтроль в больших по площади помещениях, а чтобы использовать этот функционал IP-камеры в уличных условиях, можно поместить ее в термокожух. Шина I2C позволяет управлять встроенной в термокожух адаптивной ИК-подсветкой, например, если корпусная IP-камера интегрирована в прочный алюминиевый термокожух AXIS TQ1809-LE с рабочим температурным диапазоном -40…+60 °С. Кроме того, через последовательный порт новинка позволяет управлять модулем позиционирования AXIS T99A10, который дополняет 21-кратный зум IP-камеры панорамированием на 360° и наклоном на 135°.

Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения? ИТ в госсекторе

К дополнительным преимуществам AXIS Q1715 можно отнести наличие выходов HDMI и HD-SDI, которые позволяют проводить онлайн-трансляцию видео от IP-камеры, например, на общедоступный монитор, а также подключаться к различному видеооборудованию. Для поддержания работоспособности на случай отключения электроэнергии корпусная IP-камера оборудована резервным источником постоянного тока. Как и другие IP-камеры AXIS, новые корпусные модели используют встроенные функции кибербезопасности для предотвращения несанкционированного доступа и защиты системы видеонаблюдения в целом.

Новые блочные IP-камеры AXIS Q1715 уже доступны для заказа в компании «Армо-системы».