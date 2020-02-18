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Axis представила недорогие камеры премиум-класса AXIS M11

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Axis Communications выпустила новое поколение экономичных сетевых камер AXIS M11 на базе инновационного чипа собственной разработки ARТPEC-7. Камеры этой серии предназначены для установки на улице и в помещениях, имеют HD-разрешение 720p /2 Мп /5 Мп, частоту 30 кадров в секунду. Они поддерживают все стандартные функции Axis и предназначены для охраны магазинов и складских помещений, школ, банков, гостиниц и других административных и общественных зданий.

Камеры AXIS M11 оснащены технологиями Axis Lightfinder, которая позволяет получать реалистичные цвета при слабом освещении, и Axis Forensic WDR, которая обеспечивает четкое изображение, даже когда в кадре присутствуют одновременно темные и светлые области. Кроме того, новые модели позволяют сжимать информацию по технологии Axis Zipstream с поддержкой кодирования H.264/H.265 и обладают расширенными функциями безопасности для обеспечения целостности и подлинности прошивки камеры.

Камеры AXIS M1134, AXIS M1135 и AXIS M1137, предназначенные для установки в помещениях, оснащены встроенным микрофоном с возможностью записи звука, что позволяет прослушивать и записывать звук в заданной зоне. Уличные модели защищены от воды, коррозии, пыли и ударов: кожухи камер AXIS M1135-E и AXIS M1137-E имеют степени защиты IP66, IK10 и NEMA 4X.

Камеры поддерживают технологию Power over Ethernet и резервное питание постоянного тока, что обеспечивает гибкие возможности монтажа, позволяет не прокладывать дополнительные кабели и сохранить данные при отключении электричества. Кроме того, камеры оснащены креплением CS, поэтому пользователи могут быстро заменить объектив в зависимости от определенных условий и целей съемки.

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