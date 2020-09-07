Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами

Axis Communications, лидер рынка IP-видеонаблюдения, выпустила сетевую камеру Axis P3715-PLVE с двумя

независимыми друг от друга вариофокальными оптическими объективами. Камера обеспечивает эффективное видеонаблюдение как днем, так и ночью, в том числе при сложных условиях освещения. Она позволяет получать одновременно широкоугольное и увеличенное изображение с одного устройства, что отлично подойдет для обеспечения безопасности в длинных и узких пространствах, например, в вестибюлях и коридорах учебных заведений.

Объективы камеры регулируются независимо, что дает возможность одновременно наблюдать за двумя направлениями. Оба оптических блока можно расположить рядом друг с другом для съемки широкоугольного и увеличенного изображения одного и того же объекта, например, для записи инцидента общим планом и увеличенного изображения для распознавания лиц. Также камера оснащена технологиями Axis Lightfinder и Axis Forensic WDR, обеспечивающими высокую детализацию и точную цветопередачу при контрастном освещении и слабом свете, а инфракрасная подсветка на 360° с индивидуальным управлением светодиодами и автоматический инфракрасный фильтр гарантируют превосходное качество изображения как днем, так и ночью.

Простую установку Axis P3715-PLVE обеспечивает уникальная гантелевидная конструкция корпуса, а удаленная настройка зума и фокусировка оптических блоков позволит быстро настроить решение под конкретные задачи. Еще одним преимуществом камеры является наличие технологии Zipstream с поддержкой формата H.264, что значительно экономит трафик и дисковое пространство без ущерба для качества изображения.