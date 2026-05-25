Представлены IP-громкоговорители Tonmind рупорные SIP-S25V 50 Вт с поддержкой SIP и ONVIF

Представлены IP-громкоговорители рупорного типа Tonmind SIP-S25V, конструкция и акустические параметры которых обеспечивают эффективную направленную передачу голосовых сообщений на объектах с большими открытыми пространствами и повышенным уровнем шума. Новинка снабжена 50-ваттным динамиком, создающим звуковое давление до 128 дБ, защищена по классу IP66 и может эксплуатироваться, как в помещениях, так и в уличных условиях при температуре до +60 ℃. Поддержка питания по технологии PoE, протокола SIP, а также соответствие ONVIF обеспечивают простую инсталляцию и легкую интеграцию SIP-S25V с системами видеонаблюдения и безопасности. Кроме того, на IP-громкоговоритель рупорный уличный действует 3-летняя фирменная гарантия.

Работоспособность при температуре до +60 ℃ и надежный алюминиевый корпус, соответствующий высокому классу пыле/влагозащиты (IP66), позволяют использовать IP-громкоговоритель SIP-S25V марки Tonmind в уличных условиях. Эта модель рупорного типа рассчитана на настенный монтаж с помощью штатного кронштейна крепления и предусматривает выбор направления распространения звука. Для получения питания IP-громкоговоритель рупорный уличный может использовать источник 24 В постоянного тока либо сетевой интерфейс RJ-45 (технология РоЕ), что обеспечивает дополнительную гибкость при монтаже устройства.

Передача разборчивой аудиоинформации даже в условиях интенсивной фоновой зашумленности на больших территориях возможна благодаря тому, что данный рупорный IP-громкоговоритель оснащен встроенным усилителем на 50 Вт с широким частотным диапазоном 150-8000 Гц. Универсальную потоковую передачу чистого звука громкостью до 128 дБ, хорошо слышимого на больших расстояниях, IP-громкоговоритель рупорный уличный обеспечивает за счет применения прогрессивного аудиокодека OPUS (48 кГц) и других современных форматов декодирования аудио. Сочетание высоких технических характеристик и надежной климатической защиты делают SIP-S25V оптимальной моделью для применения в системах оповещения логистических центров, транспортных узлов, на заводах и других промышленных и инфраструктурных объектах.

Расширенные интеграционные возможности позволяют задействовать IP-громкоговоритель SIP-S25V в рамках различных систем безопасности, включая системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и др. Так, например, по стандарту ONVIF IP-громкоговоритель рупорный уличный осуществляет связь с IP-камерами, NVR и VMS-платформами, а по SIP протоколу – с VoIP системами и SIP-устройствами, включая аудиооборудование Tonmind. Управлять решениями Tonmind позволяет ПО Audio Manager и программа PA System в версиях Lite и Pro с поддержкой ОС Linux и MS Windows, а также мобильное приложение PA Connect для платформ iOS и Android.

Настенный рупорный уличный IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S25V уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290