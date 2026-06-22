Новинка для аудиомониторинга: потолочный IP-микрофон SIP-M01 марки Tonmind с PoE, SIP-и ONVIF

«АРМО-Системы» начала поставлять стационарные IP-микрофоны SIP-M01 бренда Tonmind для использования в рамках систем безопасности, диспетчерской связи и звукового мониторинга, которые обеспечивают безупречный всесторонний захват звука в радиусе 8 метров. SIP-M01 представляет собой потолочный IP-микрофон с PoE питанием, высокой чувствительностью (-25 дБ) и эффективной системой шумоподавления. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Благодаря совместимости со стандартами SIP-и ONVIF новая модель бесшовно интегрируется с различными системами VoIP, видеонаблюдения и другими элементами инфраструктуры предприятия. Кроме того, на микрофон SIP-M01 предоставляется расширенная гарантия сроком на три года.

Технические характеристики позволяют задействовать IP-микрофон SIP-M01 марки Tonmind в системах безопасности и диспетчеризации на промышленных предприятиях, складах, в общественных и технологических зонах. Данная модель отличается высокой чувствительностью на уровне -25 дБ, соотношением сигнал/шум 70 дБ и предусматривает работу в частотном диапазоне 1 кГц. Поскольку это всенаправленный IP-микрофон PoE с зоной действия 8 метров в радиусе, то с помощью одного такого устройства можно стабильно фиксировать звуки в контролируемом секторе большой площади без необходимости применения операторских устройств. При дальнем радиусе приема аудио SIP-M01 имеет мощную помехозащищенность, что повышает чистоту звука.

Интеграция модели SIP-M01 в различные системы аудиомониторинга, диспетчерской связи, оповещения и др. возможна благодаря набору внешних интерфейсов и поддержке современных протоколов безопасности. Так, для соединения с IP-сетью и получения питания по стандарту PoE IEEE 802.3af этот микрофон использует интерфейс RJ-45. Кроме того, IP-микрофон PoE снабжен выходом для подключения гарнитуры оператора и «тревожным» входом GPIO. Поддержка протокола SIP-расширяет возможности применения данной модели в областях VoIP, оповещения и управления эвакуацией, а ONVIF-совместимость позволяет использовать IP-микрофоны в комплексе с системами видеонаблюдения для повышения уровня безопасности.

Удаленное управление и онлайн-обновление программной прошивки без необходимости непосредственного физического подключения позволяют устанавливать и легко обслуживать IP-микрофон SIP-M01 в любом, даже труднодоступном месте (например, в помещении с большой высотой потолков). При этом IP-микрофон PoE имеет компактный корпус из пластика, снабжен монтажными отверстиями и рассчитан на потолочное крепление внутри сухого помещения, а его стабильная работа поддерживается при внешних температурах от -20 до +60 °С. Дополнительное удобство при монтаже устройства SIP-M01 обеспечивает поддержка питания PoE.

Как часть экосистемы Tonmind, IP-микрофон SIP-M01 работает в комплексе с другими IP-аудиоустройствами этого бренда, применяемыми для построения масштабируемых систем оповещения, диспетчерской связи и звукового мониторинга, интегрированных с едиными платформами безопасности. В частности, совместно с уличными громкоговорителями SIP-S25V и вызывными панелями SIP-D31 этот IP-микрофон PoE можно использовать для создания сквозной аудиоинфраструктуры с централизованным управлением, где микрофон SIP-M01 отвечает за захват звуковой информации, вызывные панели – за организацию двусторонней связи, а IP-громкоговорители – за трансляцию сообщений.

Новый потолочный IP-микрофон PoE Tonmind SIP-M01 уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».