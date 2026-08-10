Представлена IP-вызывная панель SIP-D31 марки Tonmind с поддержкой SIP/ONVIF/PoE

Ассортимент вызывных панелей Tonmind для работы в IP-сети пополнила модель SIP-D31, поддерживающая одностороннюю, а также двухстороннюю голосовую связь (при подключении динамика), питание PoE, протоколы SIP и ONVIF. Благодаря этому, вызывная панель PoE упрощенно интегрируется с системами VoIP, IP-АТС, и может работать в рамках комплексов безопасности. Новинка имеет компактный корпус из металла (86х86х38 мм), оборудована микрофоном, кнопкой обратной связи, интерфейсами для подключения громкоговорителя и светодиода (LED) и входом тревоги. Фирменная гарантия на SIP-D31 и другие IP-вызывные панели марки Tonmind составляет 36 месяцев.

Лаконичный дизайн с одной кнопкой вызова и компактные габариты позволяют устанавливать настенные вызывные панели практически в любом месте, а реализация питания по технологии PoE (IEEE802.3af) через витую пару, наряду с поддержкой подключения через адаптер 12 В постоянного тока, упрощает монтаж и снижает требования к кабельной инфраструктуре. Благодаря прочной лицевой пластине из высококачественного алюминиевого сплава и металлической задней крышке вызывная панель PoE надежно защищена от физических повреждений. При этом сетевую безопасность новинки обеспечивают такие инструменты, как ограничение доступа с помощью пароля, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация и др.

Поддержка передовых кодеков сжатия аудио, таких как OPUS (48 кГц) и G.722 (16 кГц), делает вызывные панели Tonmind эффективным инструментом передачи голосовых сообщений в системах связи с любой пропускной способностью сети и различными требованиями к качеству звука. Высокая четкость и разборчивость речи позволяет использовать вызывные панели PoE для связи с оператором на промышленных и складских объектах, а также в зонах повышенной опасности, где важную роль играют скорость и качество звука. Важно отметить, что в штатной комплектации SIP-D31 рассчитана на однонаправленную аудиосвязь с использованием встроенного микрофона, однако наличие аудиовыхода позволяет подключать к новинке внешний громкоговоритель.

Расширенные интеграционные возможности делают SIP-D31 универсальным устройством. Благодаря поддержке стандартного SIP-протокола эта вызывная панель легко встраивается в инфраструктуру IP-АТС, VoIP-систем и интегрируется с другими SIP-совместимыми устройствами. ONVIF-совместимость позволяет применять вызывные панели PoE в составе многофункциональных систем безопасности, включая IP-системы видеонаблюдения под управлением различных VMS-платформ. Для повышения уровня безопасности объектов модель SIP-D31 снабжена входом тревожного сигнала.

Новая компактная вызывная панель PoE SIP-D31 марки Tonmind уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».