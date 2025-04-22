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«АРМО-Системы» начала поставлять автоматизированные системы хранения ключей LoxTop IQ 400/400 для автосалонов, банков, БЦ и т.д.

Представлены интеллектуальные электронные ключницы LoxTop IQ 400/400 (производство Венгрия), которые предназначены для хранения и учета до 400 ключей и поддерживают интеграцию с ERP и СКУД системами, а также удаленное управление. Автоматизированная система хранения ключей на базе IQ 400/400 кастомизируется с учетом потребностей заказчика и подходит для таких объектов, как автосалоны, банки, офисы, стадионы и т. д. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Модель IQ 400/400 выполнена в стальном корпусе, снабжена считывателем бесконтактных карт и сенсорным ЖК-дисплеем, может комплектоваться дополнительными модулями для хранения личных вещей и документов и поддерживает такие опции как сканер отпечатков пальцев, зарядное устройство USB, видеокамера и т.д.

Система хранения LoxTop IQ 400/400 подходит для отслеживания перемещения, управления и регистрации до 400 ключей от транспортных средств, помещений офисов, банков, государственных учреждений, гостиниц, больниц и т.д. Ключи фиксируются в ячейках с помощью интеллектуальных брелоков, оснащенных чипом с уникальным идентификатором, данные с которого автоматизированная система хранения ключей использует для их проверки и идентификации. Доступ к ключам можно реализовать по RFID-карте или ПИН-коду, благодаря тому, что модель IQ 400/400 поставляется с бесконтактным считывателем и сенсорным ЖК-дисплеем. Более того, доступна аварийная разблокировка ключей.

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АРМО-Системы
«АРМО-Системы» начала поставлять автоматизированные системы хранения ключей LoxTop IQ 400/400 для автосалонов, банков, БЦ и т.д.

Модульная конструкция и возможность добавления различных опций позволяют максимально гибко адаптировать электронные ключницы IQ 400/400 под нужды заказчика. Так, расширение базового функционала выполняется за счет использования дополнительных модулей с ячейками для хранения ключей, документов и ценных вещей. Кроме того, автоматизированная система хранения ключей может дооснащаться IP-камерой, сканером отпечатков пальцев, зарядным USB устройством, обеззараживающей УФ-лампой и/или другими необходимыми устройствами, которые монтируются в электронные ключницы в заводских условиях. Встроенный аккумулятор на 7 Ач обеспечит автономную работу системы хранения ключей в случае отключения электроэнергии.

При использовании в автосалонах автоматизированная система хранения ключей обеспечивает полный контроль ключей от автомобилей, от поступления в салон до передачи клиенту, а модули с ящиками позволяют хранить, например, дорогостоящее диагностическое оборудование. На сельскохозяйственных объектах и автобазах, где ключи обычно передаются от сотрудника к сотруднику при пересменке, IQ 400/400 дает дополнительное удобство. В крупных БЦ использование системы хранения позволяет отказаться от услуг вахтера.

Работа в составе системы безопасности объекта возможна за счет поддержки интеграции системы хранения ключей IQ 400/400 с ERP и СКУД, а реализация удаленного управления через веб-интерфейс обеспечивает дополнительное удобство для администраторов. Также для них доступен широкий ряд параметров конфигурации, благодаря которым автоматизированная система хранения ключей будет соответствовать требованиям конкретного объекта. Все службы системы управления ключами доступны и могут быть настроены в графическом интерфейсе ПО ключницы IQ 400/400.

Автоматизированная система хранения ключей LoxTop IQ 400/400 уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».

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