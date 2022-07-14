«АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой

Линейку оборудования Wisenet пополнили биспектральные камеры серии TNM-C49x0TD с тепловизионным и оптическим модулями, выполненные в едином вандало- и погодозащищенном корпусе с IK10 и IP66/67. Модуль видимого диапазона передает «классическое» цветное/черно-белое изображение с разрешением до 8 МП, а тепловизионный – термальную картинку до 1280х960 пикселей. Частота обновления видеопотоков обоих типов достигает 30 к/с. В серию входят модели с различными объективами, при этом биспектральная камера TNM-C4940TD отличается еще и наличием встроенной ИК-подсветки дальностью до 30 м. Важной особенностью всех новинок является «бортовая» видеоаналитика на основе ИИ, с которой устройства осуществляют высокоточное автоматическое обнаружение и распознавание объектов различного типа. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Выбрать наиболее подходящую модель под специфику контролируемой сцены позволяют камеры новой серии Wisenet, которые укомплектованы различной оптикой: устройства TNM-C4940TD, TNM-C4950TD и TNM-C4960TD различаются только объективами и наличием ИК-подсветки. Так, биспектральные камеры используют тепловизионные модули, оснащенные объективами с фокусным расстоянием 9,1 мм, 13,5 мм и 25 мм соответственно, а визуальные – моторизованными вариофокальными объективами 4,4–9,3 мм и 10,9–29 мм. Благодаря возможности оптического зумирования достигается максимальное покрытие контролируемой зоны и гибкость настройки обзора, а с моделью TNM-C4940TD – и повышенная охранная эффективность, поскольку данная камера оснащена ИК-подсветкой до 30 м для визуальной съемки даже в темноте.

Wisenet TNM-C49x0TD

Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта обеспечивает автоматическую детекцию людей и других объектов в поле зрения визуальной камеры. Используя ИИ-аналитику, каждая камера в реальном времени выявляет людей и транспортные средства, выделяя их лица и считывая номерные знаки. Кроме того, возможна классификация по типу транспортного средства, а на точность обнаружения объектов не оказывают влияния такие внешние факторы, как тени, блики, качание листьев, животные и др. Благодаря наличию функции BestShot камера предоставляет набор наиболее подходящих кадров для описания объекта, что позволяет минимизировать объем хранилища. При этом информация передается и хранится в виде метаданных, что особенно удобно для поиска и последующего анализа. В тепловом диапазоне биспектральная камера поддерживает базовые возможности обнаружения событий (детекция движения, пересечения линий и др.), также функции стандартной аналитики доступны для камеры видимого спектра.

Вандало- и погодозащищенное исполнение TNM-C49x0TD позволяет устанавливать камеры на улице без дополнительных кожухов и аксессуаров. Так, все модификации защищены от ударов по классу IK10 и от пыли и влаги по IP66/67 и стабильно работают при температуре от -40 до +60 °C. Специальный кронштейн обеспечивает удобство настройки ракурса съемки при монтаже устройства как на стену, так и на столб или мачту. При этом все биспектральные камеры серии могут получать питание по технологии PoE+ либо напрямую от источника питания 12 В DC. Отметим, что оба модуля камеры для работы используют один канал системы видеонаблюдения и требуют только один IP-адрес, а также одну лицензию управляющего ПО.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями Защита данных

Новые биспектральные камеры Wisenet TNM-C49x0TD доступны для заказа в компании «АРМО-системы».