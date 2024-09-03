«АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности

Линейку продуктов «АРМО-Системы» пополнили новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панель управления (LCD/LED) и поддерживают специализированные функции для работы насосного и вентиляторного оборудования. Серия SystemeVar STV630 объединяет 36 моделей, из которых можно выбрать преобразователь частоты с питающим напряжением 1Ф 220 В либо 3Ф 380 В и мощностью двигателя от 0,4 до 630 кВт. При этом все «частотники» этой серии оснащены фильтром ЭМС класса С3 и защитным покрытием плат класса 3С3, поддерживают пожарный режим работы, а их ввод в эксплуатацию и мониторинг состояния осуществляется с помощью бесплатного ПО SystemeVAR Tool. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

SystemeVar STV630 – это низковольтные преобразователи частоты с панелью управления, которые разработаны в соответствии с требованиями российских промышленных предприятий и инфраструктурных объектов и обеспечивают рациональную эксплуатацию насосов, бесперебойную работу вентиляторов и защиту компрессоров. Они имеют компактные габариты и широкий спектр функций, что позволяет реализовать на с их применением наиболее сложные решения, требующие максимальной производительности и надежности, оптимизировать работу механизмов и защитить их в зависимости от специфики эксплуатации. В частности, SystemeVar STV630 поддерживают пожарный режим работы, полностью соответствующий ГОСТ Р 53325-2012, и готовы, без команды «старт», проводить диагностику моторного кабеля.

АРМО-Системы «АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности

Специализированные функции для оптимизации работы насосов и вентиляторов в различных приложениях реализованы во всех моделях SystemeVar STV630. Так, при работе преобразователя частоты с насосами можно задействовать режим «мульти-насос» для контроля работы до четырех небольших насосов, режим «удаления загрязнений» для устранения засоров на рабочем колесе насоса, в трубах или клапанах, а также функцию «двойная рампа», сокращающую время работы насоса при критических скоростях. Для плавного пуска вентилятора без рывков и толчков преобразователь частоты с панелью управления поддерживает режим «подхват-на-лету». Стоит отметить, что с помощью цифрового выхода SystemeVar STV630 управляют собственным сетевым контактором, отключающим их от электросети в целях снижения потери энергии при неработающем двигателе.

Увеличение срока службы и повышение общей эффективности работы оборудования достигается с помощью применения байпаса, переключающего двигатель между преобразователем и сетью. Преобразователи частоты SystemeVar с панелью управления используют ПИД-регулятор, позволяющий переключать насосы в режим сна, чтобы избежать потери энергии при частых запусках/остановках в период низкой нагрузки и/или высоком давлении в трубах. При работе в ECO-режиме устройства серии STV630 экономят до 40% энергии за счет изменения выходного напряжения для минимизации потребляемой мощности. Также в частотных преобразователях STV630 реализованы алгоритмы защиты от сухого хода насосов, гидроудара, замерзания, образования конденсата и аномальных нагрузок.

Поддержка устройствами SystemeVar STV630 протокола связи Modbus RTU обеспечивает интеграцию оборудования в различные системы автоматизации. При этом преобразователи частоты для двигателей с мощностью ≥4 кВт имеют уникальные возможности по расширению коммуникаций с помощью дополнительных карт Modbus TCP и BACnet MS/TP. Вместе с тем, они поддерживают установку карты расширения входов/выходов (2 DI, 3 RO) и подключение PTC датчика температуры. Для визуального отслеживания состояния устройств, каждый преобразователь частоты с панелью управления оборудован светодиодным индикатором, который встроен в корпус и меняет цвет в зависимости от текущего состояния: голубой – «готов к работе», зеленый – «работа» и красный – «авария».

Высокие эксплуатационные характеристики моделей SystemeVar STV630 обеспечиваются конструктивными особенностями. Благодаря широкому диапазону рабочих температур (от -20 до +50 °С) и покрытию печатных плат класса 3С3, эти частотные преобразователи могут работать в неблагоприятных внешних условиях, в том числе и в непосредственной близости от промышленных источников химических выбросов. Кроме того, каждый преобразователь частоты с панелью управления из серии SystemeVar STV630 снабжен встроенным ЭМС-фильтром класса С3, который обеспечивает высокую электромагнитную совместимость за счет уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть. Некоторые модели имеют встроенный дроссель звена постоянного тока (DC-реактор), защищающий устройство от скачков напряжения и переходных процессов в энергосистеме.

Компактные преобразователи частоты с панелью управления SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».