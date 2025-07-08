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«АРМО-Системы» и ГК «Симанитрон» объявили о партнерстве

Новым партнером «АРМО-Системы» стала российская компания «Симанитрон», которая занимается разработкой и производством сетевого оборудования для систем безопасности под брендом Symanitron. Клиентам «АРМО-Системы» станут доступны коммутаторы, медиаконвертеры, промышленные телекоммуникационные узлы доступа и другие сетевые продукты Symanitron, которые выделяются высоким качеством и имеют пятилетнюю гарантию производителя. Наряду с выпуском серийного оборудования, «Симанитрон» предлагает возможность адаптации устройств под нужды заказчика и контрактное производство электроники. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Собственное производство компании локализовано в Саратове, а продукция Symanitron используется в рамках систем безопасности по всей России, включая объекты критически важной инфраструктуры, такие как Московский метрополитен, стартовый комплекс космодрома «Восточный» и др. На сегодняшний день ГК «Симанитрон» реализовано свыше 5000 проектов, а число коммутаторов Symanitron, работающих на объектах, превышает 100 тыс.

Сетевое оборудование Symanitron разрабатывается с учетом специфики разнообразных направлений промышленности, энергетики, агрегации доступа и ЦОД. Линейку отличает выбор Ethernet-коммутаторов, в числе которых высокопроизводительные промышленные коммутаторы, управляемые коммутаторы для энергетики, соответствующие стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613, коммутаторы ядра для построения корпоративных сетей и коммутаторы доступа с высокоскоростными портами и поддержкой различных сетевых протоколов. Особое место в портфеле «Симанитрон» занимает узел доступа «Инфобокс» — это монтажный шкаф с электротехническим и коммутационным оборудованием.

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Возможность реализации проектов по импортозамещению, полностью российское производство, продуктовая линейка и наличие необходимых сертификатов делают оборудование Symanitron подходящим, в первую очередь, для инфраструктурных объектов. Наряду с готовой продукцией и решениями, ГК «Симанитрон» предоставляет услуги по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (НИОКР) и кастомизации существующего оборудования под требования заказчика. Предлагается спектр услуг по монтажу печатных плат, разработке, тестированию и доработке электронных устройств, поставке компонентов и комплектующих в соответствии с международными стандартами (ISO 9001-2008).

Коммутаторы, медиаконвертеры, промышленные телекоммуникационные узлы доступа и другое сетевое оборудование для систем безопасности производства ГК «Симанитрон» можно приобрести в компании «АРМО-Системы».

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