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АРМО ГК АРМО-Лайн
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.10.2009
|«Армо-Лайн» построила систему безопасности для головного офиса «ОТП Банка» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
АРМО ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМО ГК 185 2
|Армекс ЦИТ - Armex 28 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
|АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
|Cisco Systems 5372 1
|Крок - Croc 1964 1
|АйТи 1519 1
|GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
|United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
|Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
|GE - General Electric Aritech 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Венгрия 855 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.