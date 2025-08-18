Разделы

Schneider Electric Systeme Electric SystemeBMSSens


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 «Систэм Электрик» представила пассивные датчики SDTN200 для контроля температуры воздуха в системах вентиляции 1
26.02.2024 Новинки Systeme Electric для автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования 1
15.01.2024 Новое оборудование от «Систэм Электрик» для автоматизации и безопасности зданий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 153 2
АРМО ГК 164 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 314 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 584 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25357 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 552 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 149 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2730 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14199 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70053 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SOHTM 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152065 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5294 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1016 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 640 2
