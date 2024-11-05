Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Дистрибуция
|

«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства, можно использовать этот термокожух для видеокамеры достаточно большого размера с учетом оптики и дополнительного оборудования (медиаконвертер, передатчик по витой паре и др.). STH-6231D-PSU2 оборудован тремя обогревателями, блоком питания для видеокамеры и имеет литой корпус из алюминиевого сплава с интегрированным солнцезащитным козырьком и удобным боковым открыванием верхней части. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Благодаря полезному объему 105х77х255 мм термокожух STH-6231D-PSU2 можно рекомендовать для установки крупногабаритных видеокамер вместе с дополнительным оборудованием, таким как передатчики по витой паре, медиаконвертеры и т.п. При этом для простого и быстрого доступа к внутреннему пространству у STH-6231D-PSU2 реализовано боковое открытие верхней части корпуса, а возможность регулировать расположение камеры на крепежной пластине позволяет использовать термокожух для видеокамеры с различными габаритами и оптикой. Интегрированный солнцезащитный козырек препятствует попаданию на смотровое стекло и объектив видеокамеры прямых солнечных лучей и исключает возникновение бликов.

Использование двухступенчатой системы обогрева внутреннего пространства термокожуха с автоматическим включением и выключением обеспечивает стабильную работу видеокамеры в условиях низких температур (вплоть до -55 °С). При этом первый обогреватель включается при снижении температуры до +10 °С и выключается при +25 °C, а второй активируется при более низких температурах (от 0 °С) и прекращает работу при +15 °C соответственно. Кроме того, термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 оборудован обогревателем смотрового окна, который не допускает образования на стекле наледи и конденсата. Все три обогревателя создают оптимальный для видеокамеры микроклимат внутри термокожуха.

kozhuhi700.jpg

Термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С
Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть
Цифровизация

У STH-6231D-PSU2 есть штатный кронштейн крепления, конструкция которого предусматривает полную сквозную проводку кабеля с последующим его выводом в стену или наружу у основания кронштейна. С помощью опциональных адаптеров STB-CAT10 и STB-CAT11 от Smartec этот термокожух для видеокамеры монтируется на столбе/мачте, в том числе широкого диаметра. При этом для подключения видеокамеры с внешним питанием STH-6231D-PSU2 имеет встроенный блок питания на 3 А с выходным напряжением 12 В пост. тока.

Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 марки Smartec доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

У остро нуждающегося в деньгах Intel отберут 10 млрд евро за то, что медлит в строительстве завода микросхем

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

В России появился ГОСТ на ноутбуки

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: