«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства, можно использовать этот термокожух для видеокамеры достаточно большого размера с учетом оптики и дополнительного оборудования (медиаконвертер, передатчик по витой паре и др.). STH-6231D-PSU2 оборудован тремя обогревателями, блоком питания для видеокамеры и имеет литой корпус из алюминиевого сплава с интегрированным солнцезащитным козырьком и удобным боковым открыванием верхней части. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Благодаря полезному объему 105х77х255 мм термокожух STH-6231D-PSU2 можно рекомендовать для установки крупногабаритных видеокамер вместе с дополнительным оборудованием, таким как передатчики по витой паре, медиаконвертеры и т.п. При этом для простого и быстрого доступа к внутреннему пространству у STH-6231D-PSU2 реализовано боковое открытие верхней части корпуса, а возможность регулировать расположение камеры на крепежной пластине позволяет использовать термокожух для видеокамеры с различными габаритами и оптикой. Интегрированный солнцезащитный козырек препятствует попаданию на смотровое стекло и объектив видеокамеры прямых солнечных лучей и исключает возникновение бликов.

Использование двухступенчатой системы обогрева внутреннего пространства термокожуха с автоматическим включением и выключением обеспечивает стабильную работу видеокамеры в условиях низких температур (вплоть до -55 °С). При этом первый обогреватель включается при снижении температуры до +10 °С и выключается при +25 °C, а второй активируется при более низких температурах (от 0 °С) и прекращает работу при +15 °C соответственно. Кроме того, термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 оборудован обогревателем смотрового окна, который не допускает образования на стекле наледи и конденсата. Все три обогревателя создают оптимальный для видеокамеры микроклимат внутри термокожуха.

Термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

У STH-6231D-PSU2 есть штатный кронштейн крепления, конструкция которого предусматривает полную сквозную проводку кабеля с последующим его выводом в стену или наружу у основания кронштейна. С помощью опциональных адаптеров STB-CAT10 и STB-CAT11 от Smartec этот термокожух для видеокамеры монтируется на столбе/мачте, в том числе широкого диаметра. При этом для подключения видеокамеры с внешним питанием STH-6231D-PSU2 имеет встроенный блок питания на 3 А с выходным напряжением 12 В пост. тока.

Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 марки Smartec доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».