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NeoPhotonics Corporation НеоФотоникс Корпорэйшн

СОБЫТИЯ

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14.12.2015 Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON 3
10.12.2015 В Технополисе «Москва» будет запущено производство оптических модулей NeoPhotonics 1
29.01.2015 Первым арендатором чистых комнат для микроэлектроники Технополиса «Москва» стала компания Neophotonics 1
13.05.2013 NeoPhotonics открыла исследовательский центр и офис продаж в России 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

NeoPhotonics Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 1
Ciena 221 1
AWG - АртВеб Групп 29 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 1
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 1
Fujitsu 2105 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
ZTE Corporation 800 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Huawei 4677 1
Cisco Systems 5372 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 80 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
NYT - The New York Times 1100 1
Россия К - телеканал 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
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