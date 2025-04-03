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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пятецкий Станислав



03.04.2025 AWG: 40% опрошенных россиян привлекает программа лояльности в ритейл-приложениях 1
11.07.2024 40% покупателей раздражает возврат средств на баланс онлайн-магазина 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пятецкий Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7546 1
AWG - АртВеб Групп 20 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7271 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4858 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1238 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2054 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 292 1
Яндекс.Взгляд 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 146892 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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