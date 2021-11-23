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Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Компания Ribbon Communications Inc., международный поставщик программного обеспечения для связи в режиме реального времени и решений для оптических сетей IP для продавцов услуг, предприятий и секторов с критически важной инфраструктурой объявила о расширении рамок действующего соглашения с ведущим мировым дистрибьютором бизнес-технологий Westcon-Comstor, которое в настоящее время распространяется на Австралию и Новую Зеландию (АНЗ). Цель — охватить еще десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Расширение дистрибьюторских возможностей позволит компаниям, имеющим подразделения в нескольких странах, воспользоваться услугой единого заказа во все страны региона, независимо от оборудования или требований к облачным сервисам.

Транснациональные и региональные организации теперь будут иметь доступ к единому контактному центру для заказа оборудования и услуг Ribbon во всем регионе. В число предоставляемых услуг войдет:

•Единый заказ для нескольких стран

•«Бесконтактный» импорт в несколько стран

•Налоговый менеджмент в нескольких юрисдикциях

•Замена комплектующих в режиме 24/7

•Экспресс-доставка в несколько стран

•Доставка и развертывание облачных сервисов в тот же день

Отдел международных каналов сбыта Ribbon будет обеспечивать продажи и поддержку, а Westcon-Comstor займется организацией импорта, оплатой местных налогов и распределением.

В зону обслуживания компаний-партнеров входят Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, КНР, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.

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