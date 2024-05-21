В Сеченовском университете разработают стандарт интерфейсов цифровых сервисов для системы здравоохранения

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России создали первый в России Центр цифрового дизайна и коммуникаций в здравоохранении. Цель новой структуры – разработать стандарт интерфейсов продуктов цифрового здравоохранения – для удобства врачей и пациентов, а также подготовить рекомендации по проектированию сайтов российских медорганизаций. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Также в Центре сформируют рабочие группы для тестирования существующих медицинских информационных систем, получения обратной связи от врачей, а также отбора и масштабирования самых удобных и понятных ИТ-сервисов и систем. В будущем совместно с экспертами по технологиям искусственного интеллекта будут разработаны стандарты использования технологий искусственного интеллекта в чат-ботах, предназначенных для медицинского сообщества и пациентов.

Сегодня одна из важнейших задач Сеченовского университета – проведение исследований и создание цифровых продуктов на основе структурированных биомедицинских данных. Как отметил проректор по цифровой трансформации Первого МГМУ Алексей Аносов, ключевой фактор наращивания массивов таких данных – удобство их ввода в медицинские информационные системы врачами на местах. Интуитивно понятные интерфейсы цифровых сервисов упрощают и ускоряют доступ к данным.

«Мы предлагаем разработчикам цифровых сервисов для здравоохранения уникальную возможность протестировать свои продукты еще в процессе их создания, – отметил Алексей Аносов. – Быстрая обратная связь со стороны медицинского сообщества, экспертов Сеченовского Университета поможет компаниям разрабатывать сервисы, которыми реально будут пользоваться».

По словам директора Центра цифрового дизайна Ксении Ульяновой, новое структурное подразделение Первого МГМУ станет «точкой притяжения» экспертов в области цифрового здравоохранения. В нем будут готовить рекомендации для разработчиков информационных систем, которые они будут использовать при создании своих продуктов.

«Очень часто цифровые продукты разрабатываются без быстрой обратной связи с конечными пользователями. Наша задача – изменить эту ситуацию. Конечными пользователями сервисов и систем цифрового здравоохранения являются именно медицинские работники, а значит, их мнение важно учитывать, – сказала Ксения Ульянова. – Также мы планируем разработать единый стандарт интерфейсов цифровых сервисов для системы здравоохранения. Это поможет оптимизировать работу медиков при использовании информационных систем. Им не нужно будет тратить время на то, чтобы разобраться в интерфейсе или проходить специальное обучение. Единый стандарт поможет сделать такие продукты максимально простыми, логичными и понятными».

Совместно с Цифровой кафедрой Сеченовского университета в Центре планируют запустить образовательные программы по UX/UI дизайну информационных систем. Речь идет о программах, обучающих разработке наиболее удобных и эстетичных пользовательских интерфейсов. Также рабочие группы Центра изучат практики цифрового здравоохранения, чтобы отобрать самые оптимальные для использовании сервисы и системы и рекомендовать их к масштабированию.

Среди других задач новой университетской структуры – создание каталога лучших приложений и цифровых сервисов для медработников, а также разработка стандартов использования технологий искусственного интеллекта в чат-ботах, предназначенных для медицинского сообщества и пациентов при участии экспертного сообщества.

«Мы хотим прописать для разработчиков рекомендации при создании таких чат-ботов – как их проектировать, в каких областях медицины можно использовать генеративный искусственный интеллект, а в каких делать это пока преждевременно, – сказала Ксения Ульянова. – Это необходимо, чтобы технологии на основе ИИ в таких программах работали только во благо врачей и пациентов».