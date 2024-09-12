Сеченовский университет перешел на отечественное программное обеспечение

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России объявили об успешном переводе университетской ИТ-инфраструктуры, охватывающей различные регионы России, на российскую операционную систему Astra Linux от «Группы Астра». Завершение этого проекта стало важным этапом в укреплении цифрового суверенитета и информационной безопасности в сфере образования. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Процесс перехода Первого МГМУ на отечественное программное обеспечение стартовал с пилотного проекта, который позволил оценить работу нового ПО в условиях реальной эксплуатации. Результаты показали, что выбранный ИТ-продукт обладает высокой адаптивностью к потребностям образовательного учреждения, обеспечивает стабильную работу информационной системы, высокий уровень безопасности и функциональности.

Переход на российское ПО прошел при активном участии сотрудников «Группы Астра». Они обеспечили круглосуточную техническую поддержку на всех этапах проекта. Чтобы облегчить и ускорить адаптацию сотрудников университета к новым условиям, специалисты компании также разработали методические материалы и инструкции по работе с операционной системой. На сегодняшний день процесс перехода на отечественное программное обеспечение полностью завершен. Все системы университета функционируют под управлением Astra Linux.

«Современные технологии играют ключевую роль в развитии образования и подготовки будущих медицинских специалистов, - отметил проректор по цифровой трансформации Сеченовского университета Алексей Аносов. - Переход на отечественное программное обеспечение стал важным этапом в нашем стремлении к цифровой трансформации и повышению уровня информационной безопасности. Пилотный проект позволил нам оценить работу нового ПО в разнообразных условиях нашей разветвленной ИТ-инфраструктуры. Технологическое решение показало свою надежность и безопасность».

По словам директора департамента образования «Группы Астра» Александры Алешковой, в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта университету удалось не только быстро адаптироваться к новым требованиям, но и заложить прочный технологический фундамент для дальнейшего развития и совершенствования образовательных программ по подготовке будущих специалистов. «Мы продолжим оказывать университету техническую поддержку и сопровождение, обеспечивая стабильную работу всех внедренных решений», — сказала она.