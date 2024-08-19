РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского (РГУНХ) — вуз подведомственный Минсельхозу России, — и участник отечественного рынка инфраструктурного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Астра-университет». Подписание документа ознаменовало начало научно-технического взаимодействия в направлениях, представляющих взаимный интерес для каждой из сторон. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» рассматривает данное сотрудничество как возможность формировать в еще большем количестве вузов сообщество активных студентов, заинтересованных в получении передовых знаний в области отечественных технологий. Главная цель партнерства РГУНХ Минсельхоза России с «Группой Астра» — интегрировать российскую операционную систему Astra Linux в свою инфраструктуру для решения научных и образовательных задач в области подготовки управленцев для малых городов и сельских территорий страны.

Вендор уже предоставил вузу лицензии на OC Astra Linux, и с начала учебного года эту операционную систему, а также другие продукты «Группы Астра» будут изучать 134 студента на кафедрах цифровых систем, инженерных технологий и экономического развития сельских территорий. Со второго семестра (с января 2025 г.) к обучению присоединятся еще 420 студентов.

Стороны также взаимодействуют по вопросам реализации проектов «Астра-стипендия», «Астра-карьера» и проведения совместных мероприятий, направленных на подготовку ИТ-кадров и популяризацию российского ПО. Кроме того, специалисты «Группы Астра» обучают преподавателей университета работе со своими продуктами, а приобретенные знания и навыки педагоги передадут студентам профильных дисциплин.

«Мы серьезно подходим к развитию образовательного направления в области информационных технологий, поддерживая национальную программу «Цифровая экономика России». Реализация данной программы способствует существенному преобразованию ключевых отраслей российской экономики, в частности сельского хозяйства. Оно сейчас остро нуждается в технологических решениях, поэтому повышенное внимание в аграрных вузах уделяется развитию ИТ-дисциплин. Наше сотрудничество с одним из ведущих российских университетов народного хозяйства дает возможность вырастить высококвалифицированные кадры, которые смогут сразу по окончании обучения адаптироваться на агропредприятии и оперативно выстроить процессы, основанные на отечественных ИТ-решениях», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«В современных условиях агропромышленный комплекс не может развиваться без использования передовых технологий в сфере управления производством, аналитики данных, автоматизации процессов. Университет Вернадского ставит перед собой цель подготовить высококвалифицированные кадры, обладающие не только знаниями в сфере АПК, но и навыками ИT-специалистов. Эти специалисты будут востребованы на рынке труда, они смогут внести значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса, используя свои знания для повышения эффективности производства и решения актуальных проблем отрасли на сельских территориях. Внедрение программного обеспечения «Группы Астра» в наш учебный процесс — это возможность предоставить студентам доступ к современным технологиям, которые используются в реальной работе. Мы уверены, что такое сотрудничество станет плодотворным и позволит нам подготовить востребованные кадры для АПК 21 века», — отметил проректор по проектной деятельности Российского государственного университета народного хозяйства им. В. И. Вернадского Александр Батищев.