Минцифры опубликовало перечень ИТ-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации

Минцифры России опубликовало рекомендованный перечень специальностей в сфере ИТ и связи, на которые распространяется освобождение от частичной мобилизации. В списке указано, какой диплом может быть у сотрудника аккредитованной ИТ-организации, чтобы получить «бронь». Среди 195 направлений подготовки – не только информатика, математика и ядерная физика, но и психология, социология, музыкальная звукорежиссура, публичная политика и торговое дело.



195 специальностей

Минцифры опубликовало рекомендованный перечень приоритетных ИТ-специальностей подготовки высшего образования. Сотрудники аккредитованных ИТ-организаций и компаний-операторов связи с такими дипломами могут не опасаться частичной мобилизации. Приказ, подписанный 26 сентября 2022 г. министром цифрового развития Максутом Шадаевым опубликован на сайте Правительства.

В тексте отмечается, что список направлений сформирован с учетом предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих организаций.

В списке указаны направления, специфичные для ИТ-отрасли: «математика», «прикладная математика и информатика», «физика», «радиофизика», «программная инженерия» и др. Есть специальности из других отраслей, в том числе, гуманитарных наук: «перевод и переводоведение», «социология», «психология», «публичная политика», «юриспруденция», «менеджмент» и др. Попали в список и такие направления как «астрономия», «торговое дело», «градостроительство», «архитектура», «биология», «графика», «журналистика», «международные отношения». В перечень включены актуальные специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 г., и те, по которым обучались раньше. Между ними в приложении 2 к приказу Минцифры установлено соответствие.

В перечень МинцифрыИТ-специальностей включили 195 позиций

«Перечень в целом комплексно отражает структуру их занятости, – сообщают представители Минцифры в официальном Telegram-канале министерства. – ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров».

Представители Минцифры подчеркивают, что отсрочка от частичной мобилизации позволит сохранить кадры, которые отвечают за устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, стабильную работу цифровых сервисов и оперативное информирование населения страны. Кроме того, без них невозможны новые российские разработки, которые требуются для ускоренной замены зарубежных решений, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Каким еще критериям надо соответствовать

Уточняется, что повестки можно не ждать, есть специалист с «нужным» высшим образованием работает в полный рабочий день в аккредитованной ИТ-компании. Организация должна быть задействована в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

То же касается сотрудников, которые работают у операторов связи. Те должны обеспечивать устойчивость, безопасность и целостность функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

«Иммунитет» получают и сотрудники зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, которые попали в перечень системообразующих.

Как оформить отсрочку: заявление + форма

Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки. Опубликована форма в формате .csv подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации. По состоянию на 9:00 по Москве после клика сайт выдает «внутреннюю ошибку сервера 500».

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В файле нужно заполнить все данные, не добавляя и не удаляя строк. Далее стоит сохранить его в формате .csv, подписать этот файл у гендиректора компании его усиленной электронной подписью, уникальным ключом электронной подписи (у большей части организаций она выдана ФНС). Далее стоит отправить файл через «Госуслуги», когда откроется сервис. Форму рекомендуют заполнить заранее, чтобы оперативно подписать у работодателя. Документ прилагается к заявлению, которое также формирует сам сотрудник.

При заполнении заявления надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице, прикрепленной к приказу, и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении. Минцифры прилагает инструкцию по заполнению заявления. После клика сайт также выдает «внутреннюю ошибку сервера 500», вероятно, из-за слишком большого количества обращений.

И заявление, и форму нужно прикрепить через сервис на портале «Госуслуги». Его запуск Минцифры планирует 27 сентября 2022 г. – сервис предназначен для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Времени на тестирование практически нет – запускаемся "с колес"», – уточнили в министерстве.

Что делать, если повестка на руках

Минцифры также напомнило, что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании уже получил повестку. Ему рекомендовали явиться в военкомат с оригиналом или заверенной копией трудового договора с работодателем. При себе стоит иметь диплом о получении профессионального высшего образования и выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

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Также стоит взять с собой справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Есть повестку вручили сотруднику телеком-компании, у него должна быть справка о том, что он задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.