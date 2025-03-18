Российская СУБД Postgres Pro Enterprise доступна для вузов и ссузов

Компания Postgres Professional, отечественный СУБД-разработчик, расширяет программу академических лицензий. Теперь, помимо CУБД Postgres Pro Standard, для вузов и ссузов доступна флагманская Enterprise-редакция. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

С новым вариантом лицензий партнеры получат безлимитный доступ для обучения, научных исследований, студенческих конкурсов и не только. В отличие от стандартных условий, систему можно использовать и для общей административной работы, но без технической поддержки — при необходимости ее можно приобрести отдельно.

Первым к расширенной программе подключился Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). В планах у вуза — провести ближайшую приемную кампанию с использованием СУБД Postgres Pro Enterprise и программы «1С: Университет Проф».

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «Postgres Pro предлагает академические лицензии уже несколько лет и то, что они по-настоящему работают, доказывают реальные факты. Нашими партнерами стали более 20 образовательных организаций, где тысячи студентов на практике изучают качественный российский софт. На примере СУБД Postgres Pro Enterprise они узнают об уникальных разработках мирового уровня, а в будущем, уверен — создадут и собственные, новые решения».

Помимо коммерческого продукта, Postgres Professional развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Команда занимает первое место в России и входит в ТОП-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL. Для студентов Postgres Professional создала программу стажировок, сотрудничает с МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, НГУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,

КалмГУ им. Б.Б. Городовикова и другими вузами. Кроме этого, специалисты Postgres Pro разработали 15 образовательных курсов и книг, свободно доступных на сайте компании.

Чтобы присоединиться к программе и получить академическую лицензию Postgres Pro Enterprise, необходимо направить запрос от образовательной организации официальным дистрибьюторам.