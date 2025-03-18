Разделы

ПО Софт
|

Российская СУБД Postgres Pro Enterprise доступна для вузов и ссузов

Компания Postgres Professional, отечественный СУБД-разработчик, расширяет программу академических лицензий. Теперь, помимо CУБД Postgres Pro Standard, для вузов и ссузов доступна флагманская Enterprise-редакция. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

С новым вариантом лицензий партнеры получат безлимитный доступ для обучения, научных исследований, студенческих конкурсов и не только. В отличие от стандартных условий, систему можно использовать и для общей административной работы, но без технической поддержки — при необходимости ее можно приобрести отдельно.

Первым к расширенной программе подключился Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). В планах у вуза — провести ближайшую приемную кампанию с использованием СУБД Postgres Pro Enterprise и программы «1С: Университет Проф».

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «Postgres Pro предлагает академические лицензии уже несколько лет и то, что они по-настоящему работают, доказывают реальные факты. Нашими партнерами стали более 20 образовательных организаций, где тысячи студентов на практике изучают качественный российский софт. На примере СУБД Postgres Pro Enterprise они узнают об уникальных разработках мирового уровня, а в будущем, уверен — создадут и собственные, новые решения».

Помимо коммерческого продукта, Postgres Professional развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Команда занимает первое место в России и входит в ТОП-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL. Для студентов Postgres Professional создала программу стажировок, сотрудничает с МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, НГУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,

КалмГУ им. Б.Б. Городовикова и другими вузами. Кроме этого, специалисты Postgres Pro разработали 15 образовательных курсов и книг, свободно доступных на сайте компании.

Чтобы присоединиться к программе и получить академическую лицензию Postgres Pro Enterprise, необходимо направить запрос от образовательной организации официальным дистрибьюторам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление

Гигантский производитель ПК полностью отказывается от Windows. Лицензия истекает, продление маловероятно. На Linux переходить не будет

Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель»

Сам пиши свой код. Виртуальный помощник программиста взбунтовался, отказался помогать разработчику и посоветовал учить матчасть

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще