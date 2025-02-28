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Postgres Professional обновила популярные книги по PostgreSQL

Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, обновила собственные книги по свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Эксперты подготовили новые редакции для признанных бестселлеров: «Postgres: первое знакомство», «PostgreSQL 17 изнутри». Также готовится к выходу продолжение пособия «PostgreSQL. Основы языка SQL».

У брошюры «Postgres: первое знакомство» для начинающих специалистов вышло уже 11 издание, а совокупный тираж «книжки-малышки» превысил 11 тыс. книг. В текущем варианте обновлена традиционная глава о новинках в PostgreSQL 17. В скором времени ожидается перевод на английский язык.

Легендарная книга «PostgreSQL 17 изнутри» от Егора Рогова, директора по разработке образовательных программ Postgres Professional, ориентирована на более опытных читателей. Обновленное издание также учитывает изменения в PostgreSQL 17, добавлен материал про использование ресурсов при планировании запросов.

«PostgreSQL. Профессиональный SQL» – вторая книга Евгения Моргунова, доцента СибГУ им. М.Ф. Решетнева, по совместительству – сотрудника Postgres Professional, который использует в работе PostgreSQL более 25 лет.

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Первая книга «PostgreSQL. Основы языка SQL» охватывала базовую часть учебного курса по языку SQL, а новая описывает расширенные возможности открытой СУБД. Материал дополнен практическими примерами, заданиями и упражнениями после основного текста каждой главы. Изучать пособие можно как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Postgres Professional активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Команда занимает первое место в России и входит в ТОП-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL. Специалисты Postgres Pro разработали более 15 образовательных курсов и книг, свободно доступных на сайте компании.

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