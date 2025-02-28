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Моргунов Евгений
|28.02.2025
|Postgres Professional обновила популярные книги по PostgreSQL 1
Моргунов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 1
|OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 716 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1287 1
|Рогов Егор 4 1
|Английский язык 6683 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 1
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