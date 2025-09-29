Postgres Professional представила нового ИИ-помощника Ask Postgres

Компания Postgres Professional представила нового интеллектуального помощника Ask Postgres, созданного на базе технологий искусственного интеллекта для работы с open source-продуктом PostgreSQL и коммерческими продуктами семейства Postgres Pro. Чат-бот умеет за секунды находить нужную информацию в огромных массивах документации PostgreSQL и Postgres Pro и упрощает работу в базами данных, переводя запросы с естественного языка в SQL. Решение имеет удобный веб-интерфейс и функциональность, которая выводит его далеко за рамки привычных чат-ботов.

В отличие от открытых решений по работе с документацией PostgreSQL, Ask Postgres интегрирует ИИ в коммерческий продукт Postgres Pro, а также поддерживает методологию MCP (Model Context Protocol). Подобных решений с такой глубокой интеграцией и возможностью реальной работы с базами данных на российском рынке не существует. Это делает Ask Postgres одним из первых интеллектуальных ассистентов в области управления данными, ориентированным на практическое применение.

Ключевые возможности ИИ-помощника: веб-интерфейс нового поколения — среда, свойственная современным ИИ-ассистентам; методология MCP (Model Context Protocol) — уникальная архитектура, позволяющая модели использовать набор инструментов и работать с документацией, интернетом и СУБД; прозрачность работы — пользователи видят процесс генерации ответа и пошаговое рассуждение модели; расширенный поиск — доступ не только к документации, книгам и Q&A, но и к открытым источникам в интернете; интеграция с демо-базами данных — прямое взаимодействие с PostgreSQL для проверки и исполнения SQL-запросов; генерация SQL нового уровня — автоматическое построение запросов с учётом контекста и лучших практик.

«Ask Postgres — это не просто справочник, а полноценный ИИ-помощник, который развивается вместе с сообществом. Мы используем передовые технологии, включая MCP-протокол, чтобы дать пользователям возможность решать реальные задачи: от поиска информации в документации и книгах до генерации SQL и взаимодействия с живыми базами данных. Веб-интерфейс и расширенные функции — это только начало», — отметил Савелий Батурин, руководитель разработки и старший ML-инженер Postgres Professional.

С мая по сентябрь 2025 г. аудитория Ask Postgres демонстрирует устойчивый рост и увеличение вовлечённости. По состоянию на начало сентября общее число пользователей превысило 2870 человек, прирост за четыре месяца составил почти 40%. При этом среднее количество сообщений на одного пользователя почти удвоилось — с 4,24 до 7,47. Ежедневное ядро активных пользователей составляет порядка 90 человек. Всего за 4 месяца было задано почти 2,5 тыс. вопросов, в среднем более 20 вопросов в сутки. Таким образом, глубина взаимодействия с продуктом и интенсивность его использования заметно растут.