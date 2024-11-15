Иван Панченко, Postgres Professional: Российский след в Open Source должен быть заметным

Как повлияет отстранение 11 российских мэйнтейнеров ядра ОС Linux на открытое сообщество и суверенитет страны? Может ли это повториться в PostgreSQL, на которой основаны большинство отечественных СУБД? Со сцены Cnews Forum на острые вопросы ответил Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional – ведущего российского СУБД-разработчика.

По словам эксперта, прецедент вписывается в общий тренд, но нанес больше морального вреда, чем реального ущерба. Доказывает это холодный математический расчет: отстранили всего 11 из 1,8 тыс. мейнтейнеров, т.е. ≈ 0,6%, это слабо повлияет менее чем на 1% подсистем Linux. Российские патчи в остальные 99% как принимались без российских мэйнтейнеров, так и будут приниматься. Эффект тут в том, что внутри сообщества доверие подорвано: каждый знает, что с ним могут обойтись так же.

«Если сейчас обошлось без ощутимых последствий – это не значит, что так будет всегда, и что в сообществе можно сидеть сложа руки. Исключили 11 специалистов – около половины всех российских мэйнтернеров», – предупредил Иван Панченко.

По его мнению, для участников открытого сообщества PostgreSQL теоретически есть те же риски, но их реализация крайне маловероятна. У кода этой СУБД нет единого владельца, лидеры сообщества сохраняют беспристрастность, а главное – роль отечественных разработчиков существенно более значительна, чем в Linux.

Эксперт отметил, что самый большой вклад вносит команда Postgres Professional, которая стабильно входит в ТОП-5 мирового рейтинга разработчиков, обходя Amazon, Google, Apple и другие. Компания отправляет в PostgreSQL 70% своих разработок. Так, в новейшей 17 версии завершилась работа над реализацией стандарта SQL/2016:JSON, в следующем году окончательно войдет вся функциональность, ранее разработанная для средства секционирования таблиц pg_pathman. Уже известный 64-битный счетчик транзакций – собственная разработка Postgres Pro – также постепенно проникает в PostgreSQL.

«Мир открытого кода меняется, но лучшим противоядием против его разобщения является тесное сотрудничество и взаимозависимость. Это означает, что российский вклад должен вырасти до такого уровня, чтобы даже мысль о его отсутствии была болезненной», – подчеркнул спикер.