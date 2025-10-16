Postgres Professional выходит на рынок аналитических СУБД в России с Tengri Data

Postgres Professional объявила о выходе на рынок аналитических СУБД в России с продуктом Tengri Data. К 2028 г. компания планирует занять порядка 50% рынка единых платформ работы с данными, построенных на отечественных вендорских решениях.

Российский разработчик СУБД и продуктов для работы с данными Postgres Professional объявил о выпуске Tengri Data — корпоративной аналитической платформы для работы с большими данными. Решение позволяет обрабатывать и анализировать данные суммарным объемом до 10 петабайт, что открывает крупным организациям доступ к масштабной аналитике без ограничений.

В отличие от многих аналогичных решений, основанных на Greenplum, платформа Tengri Data разработана в парадигме OpenLakehouse. Она использует принцип разделения вычислений (Compute) и хранилища (Storage), а также хранит данные в объектном хранилище S3, что обеспечивает гибкость, масштабирование и высокую производительность, независимо от нагрузки и количества аналитиков. В свою очередь это позволяет снизить стоимость владения (TCO) и повысить рентабельность инвестиций (ROI).

При этом платформа поддерживает знакомый для специалистов стек технологий: язык SQL для трансформации данных, язык Python для скриптования, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также стандартные способы подключений. Это позволяет компаниям использовать Tengri Data без затрат на переобучение сотрудников или перестройку бизнес-процессов.

Платформа прошла успешное тестирование в тестовых средах партнеров Postgres Pro и внедряется в пилотных проектах у первых заказчиков.

«Многие компании в России по-прежнему работают на решениях, созданных на базе Greenplum, который больше не развивается в рамках open source. Эти технологии требуют замены и не отвечают современным требованиям и способам аналитической работы с данными, не справляются с ростом объемов хранилища и числа пользователей. Tengri Data предлагает рынку принципиально иной уровень аналитики, отвечающий запросу на масштабируемую и гибкую платформу», — отметил генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

Рынок платформ для работы с данными рассматривается компанией как стратегически перспективный на фоне прогнозируемого стремительного роста: по оценке J’son & Partners Consulting, среднегодовые темпы роста до 2028 г. составят свыше 30% от уровня 2024 г., а потенциальный объем рынка вендорских решений этого класса в России оценивается в 10,1 млрд руб. К 2028 г. Postgres Professional планирует занять не менее 50% объема рынка лицензий этого сегмента.